FC Schalke 04: Es hat sich angedeutet – Sylla verkündet die freudige Nachricht

Mit einer starken Vorstellung hat sich der FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) von den eigenen Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel des Jahres hatte Königsblau sämtliche Chancen, das NRW-Duell für sich zu entscheiden. Letztlich scheiterte man immer wieder an Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier, der einen Sahnetag erwischt hatte.

Immer wieder im Fokus stand an diesem Nachmittag Moussa Sylla. Der 25-Jährige vergab zunächst viele gute Möglichkeiten, ehe dem FC Schalke 04 mit seinem Treffer doch noch einen Punkt zu sicher. Diese Partie wird er jedoch wohl aus einem anderen Grund nicht mehr vergessen.

FC Schalke 04: Sylla im Baby-Glück

Immer wieder hieß das Duell Sylla gegen Kastenmeier – bereits in Halbzeit eins hätte der S04-Stürmer ein oder gar zwei Tore machen können. In der 72. Minute konnte er das persönliche Duell dann doch noch einmal für sich entscheiden. Nach einer präzisen Flanke von Christopher Antwi-Adjei köpfte Sylla den Ball in die Maschen.

Nach seinem Tor präsentierte er dann einen ganz besonderen Jubel: Er schnappte sich den Ball und machte den bekannten „Baby“-Jubel. Fußballer wollen damit oft bekannt gegeben, dass Nachwuchs im Anmarsch ist. So auch Sylla, der dies nach dem Spiel bestätigte.

„Der Jubel war für meine Frau. Das Tor ist für sie“, verriet Sylla nach dem 1:1 gegen Düsseldorf. Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten, wollte er noch nicht verraten, doch das sei „die beste Nachricht meines Lebens“, fügte der Stürmer strahlend hinzu.

Sylla mit Leistungsansage

Nicht nur sportlich läuft es für den Stürmer also prächtig. Ganze zehn Torbeteiligungen konnte der Nationalspieler Malis in dieser Saison bereits sammeln. Und doch reicht ihm das noch lange nicht. „Ich kann noch mehr und bin hungrig. Ich arbeite jeden Tag hart und gehe ins Gym, um noch besser zu werden“, so der S04-Star.

„Ich bin hier, um dem Team zu helfen“, betonte er und ließ durchblicken, dass er sich nicht auf seinen bisherigen Erfolgen ausruhen möchte. In der Rückrunde dürfen die Knappen-Anhänger also weitere Top-Auftritte und einige Tore von ihm erwarten.