Schalke 04: Sylla vor Abschied – tritt ER in die Fußstapfen des Star-Stürmers?

Moussa Sylla hat das gehalten, was sich Schalke 04 vor der Saison von ihm versprochen hat: Tore, Tore, Tore. 14 Torbeteiligungen in 19 Spielen sammelte Sylla bereits. Damit führte er bis vor seiner Verletzung gar die Torschützenliste der zweiten Bundesliga an.

Im Sommer werden sich die Wege von Schalke 04 und Sylla aber wieder trennen – S04 ist auf die Ablöse angewiesen und der Angreifer möchte den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Doch wer wird in der kommenden Saison Schalkes großer Hoffnungsträger?

Schalke 04: Höjlund der neue Hoffnungsträger für Königsblau?

Vor der Saison waren die Hoffnungen und Erwartungen groß. Emil Höjlund kam im Sommer 2024 für schlappe 200 Tausend Euro vom FC Kopenhagen zu Schalke 04. Der Hype um ihn war von Anfang an groß – schließlich hat er mit Rasmus Höjlund (Manchester United) und Zwillingsbruder Oscar Höjlund zwei Brüder, die bereits auf höchstem Niveau spielen.

Das Potenzial, eines Tages dorthin zu kommen, wo Rasmus Höjlund ist, hat er zweifelsohne. Die Ambitionen, dies zu schaffen, ebenfalls. Bis dato spielte jedoch sein Körper überhaupt nicht mit. Immer wieder fiel der Däne verletzt aus, immer wieder musste er passen. In der Wintervorbereitung machte er dann einen hervorragenden Eindruck – bei den Fans, dem Trainerteam und den eigenen Mitspielern.

++ FC Schalke 04 schaut genau hin: Konkurrent meldet Insolvenz an ++

Doch ehe er dies auch in der Liga zeigen konnte, verletzt er sich erneut. Seit dem Jahreswechsel fehlt er S04 aufgrund einer schweren Oberschenkelverletzung, in der Länderspielpause hat er erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Laut der „WAZ“ soll der junge Däne für die kommende Saison die große S04-Hoffnung sein.

Startet Höjlund endlich durch?

Gemeinsam mit Winter-Neuzugang Pape Meissa Ba und Sturm-Youngster Peter Remmert, der gegen Münster (1:0) sein Profi-Debüt feiern durfte, soll Höjlund das Sturm-Trio in der kommenden Saison bilden. Die große Hoffnung der Knappen: Der Däne bleibt endlich fit und liefert eine starke Saison. Dann könnte er im nächsten Jahr der nächste große Verkauf des Pottklubs werden.

Weitere News:

Bis dahin muss jedoch noch eine ganze Menge passieren – in erster Linie muss Höjlund fit bleiben. Dann würde Schalke wohl eine Menge Spaß an dem 20-Jährigen haben. Zunächst wird dieser sich jedoch auf sein Comeback in dieser Spielzeit fokussieren. Mehr dazu findest du bei der „WAZ„.