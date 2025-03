FC Schalke 04 schaut genau hin: Konkurrent meldet Insolvenz an

Während die Profimannschaft des FC Schalke 04 derzeit im (fast) gesicherten Mittelfeld unterwegs ist, muss die Zweitvertretung um den Verbleib in der Regionalliga West bangen. Die Mannschaft von Jakob Fimpel konnte sich in den vergangenen Wochen wieder etwas Luft verschaffen, die Abstiegsangst bleibt nach wie vor.

Mitten im Abstiegskampf erschüttert nun eine weitere Insolvenzmeldung die Regionalliga West. Denn schon der dritte Konkurrent des FC Schalke 04 musste diesen radikalen Schritt gehen. Wird dies S04 zum Vorteil?

FC Schalke 04: U23-Konkurrent Düren meldet Insolvenz an

Nach Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen kommt nun also auch der 1. FC Düren! Am Freitag (21. März) hat auch der dritte Regionalligist in wenigen Wochen Insolvenz anmelden müssen. Der Schuldenberg ist schlichtweg zu hoch, schon seit Wochen schwebt die rote Finanzwolke über den Rheinländern.

„Wir haben noch bis zur vergangenen Woche gekämpft und hatten auch aussichtsreiche Gespräche. Zudem gab es noch leichte Signale aus der Politik, aber das hat auch nicht das gebracht, was wir uns erhofft hatten. Wir haben unsere Pflicht innerhalb der Frist erfüllt“, erklärte FCD-Vizepräsident Karsten Schürmann in der „Aachener Zeitung“.

++ FC Schalke 04: Trainer-Hammer im Anmarsch? Van Wonderen im Fokus ++

Das Insolvenz-Fiasko in der Regionalliga West setzt sich also fort. Was bedeutet das sportlich? Für den FCD neun Punkte Abzug – so steht es in den WDFV-Statuten. Damit würde der Verein von bislang 35 auf nur noch 26 Punkte zurückfallen und auf Rang 12 der Tabelle abrutschen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze würde damit auf fünf Punkte schrumpfen.

Schafft S04 den Klassenerhalt doch noch?

Für die Abstiegskandidaten im Tabellenkeller ist dies zunächst durchaus eine positive Nachricht – denn so steckt nun noch eine weitere Mannschaft unten drin. Die U23 des S04 steht derzeit auf 14, also einen Platz vor den Abstiegsrängen. Der Vorsprung beträgt einen mageren Punkt. Dazu spricht auf das Torverhältnis nicht für die Fimpel-Elf. Mit Düren sind es nun allerdings sieben Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen.

Weitere News:

Es wird ein Herzschlagfinale um den Abstieg, aus dem der S04 natürlich als einer der Gewinner herausgehen möchte. Die wilden Wochen in der vierten Liga setzen sich fort. In der Regionalliga West geht es weiter drunter und drüber.