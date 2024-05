FC Schalke 04 hat wohl das Nachsehen! Transfer-Flirt vor Wechsel zur Konkurrenz

Die Planungen für die kommende Saison laufen beim FC Schalke 04 auf Hochtouren. Sportdirektor Marc Wilmots und Kaderplaner Ben Manga basteln bereits am Kader für die kommende Spielzeit. Nun muss S04 jedoch einen kleinen Rückschlag hinnehmen.

Mit Simon Terodde verliert der FC Schalke 04 einen Mittelstürmer. Auch die Zukunft von Kenan Karaman und Keke Topp ist weiterhin offen. Im Sturmzentrum dürfte also durchaus Handlungsbedarf bestehen – ein Akteur wird jedoch nicht nach Gelsenkirchen wechseln.

FC Schalke 04: Klagenfurt-Knipser zieht es wohl nach Hannover

23 Torbeteiligungen in 29 Spielen – das ist die starke Saison-Bilanz von Sinan Karweina bei Austria Klagenfurt. Der 25-Jährige hatte einen großen Anteil an der guten Saison seines Teams. Karweina kam 2022 von Türkgücü München zum österreichischen Bundesligisten. Nach zwei Jahren zieht der Stürmer nun jeoch weiter.

Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus, Klagenfurt hat ihn bereits verabschiedet. Jetzt soll auch sein neuer Klub schon feststehen – es geht in die zweite Bundesliga.

Laut „Transfermarkt“ läuft Karweina in der kommenden Saison für Hannover 96 auf. Mit seinen Leistungen hat er sich auf das Radar einiger Zweitligisten gespielt – auch S04 soll Interesse an Karweina gezeigt haben. Doch nun zieht es ihn wohl ablösefrei in die niedersächsische Landeshauptstadt.

Hannover 96 statt Schalke 04: Sinan Karweina zieht es wohl nach Niedersachsen. Foto: IMAGO/GEPA pictures

S04: Große Ungewissheit um Star-Stürmer

Viele S04-Fans würden sich wohl wünschen, dass sowohl Kenan Karaman als auch Keke Topp noch ein weiteres Jahr am Berger Feld bleiben. Beide Schalke-Profis sind nach ihren starken Saisons heiß begehrt. Doch die Knappen-Bosse sollen weiterhin fest mit Karaman und Topp planen.

Wilmots und Manga haben eine echte Mammutaufgabe vor sich. Mit der Verpflichtung von Manga hat S04 den ersten großen und wichtigen Schritt gemacht. In den kommenden Tagen und Wochen werden einige neue Spieler bei Königsblau aufschlagen – Karweina wird es allerdings nicht.