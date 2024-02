FC Schalke 04: Last-Minute-Abgang offiziell! S04-Star zieht es in die Bundesliga

Die letzten Stunden des Transferfensters waren für den FC Schalke 04 äußerst turbulent. Ein weiterer Abgang ist perfekt. Man konnte mit Niklas Tauer, Justin Heekeren und Soichiro Kozuki schon drei Abgänge in diesem Winter verzeichnen. Am Ende der Wechselperiode ist noch ein weiterer dazu gekommen.

Sebastian Polter galt schon vor dem Winter als Wechselkandidat. Der FC Schalke 04 und Trainer Karel Geraerts planten nicht mehr mit dem bulligen Stürmer. Wegen einer Verletzung stand jedoch ein großes Fragezeichen hinter seinem Abgang. Doch nun ist sein Abgang offiziell.

FC Schalke 04: Polter-Leihe zu Darmstadt 98 perfekt

S04-Stürmer Polter wechselt per Leihe zum Bundesligist SV Darmstadt 98 stehen. Das machte der Potttklub am Donnerstag (01. Februar) offiziell. Die Lilien wollten den Offensiv-Akteur unbedingt verpflichten. Der Angreifer wechselt per Leihe mit anschließender Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro nach Darmstadt.

Laut mehreren Medienberichten sollen neben Darmstadt auch GC Zürich, Union Berlin und der 1. FC Magdeburg an dem Angreifer interessiert gewesen sein. Letztlich lief es allerdings auf einen Transfer zu den Hessen hinaus.

Darmstadt befindet sich, ebenso wie der S04 in der vergangenen Saison, zu diesem Zeitpunkt auf dem letzten Tabellenplatz. Polter soll den Lilien bei der Mission Klassenerhalt helfen. Dieses Projekt ist in der vergangenen Saison mit Königsblau gescheitert.

Polter ohne Chance unter Gerarts

Während Ex-S04-Coach Thomas Reis Polter noch als Stammspieler gesehen und eingeplant hatte, passte der Angreifer in das System von Karel Geraerts nicht mehr rein. Der Belgier bevorzugte Kapitän Simon Terodde und einen dynamischen zweiten Stürmern neben dem Routinier. Für Polter war unter Geraerts kein Platz mehr bei S04.

Seitdem Geraerts den S04 übernommen hat, kommt Polter auf magere 47 Minuten in vier Spielen – dazu stand er kein einziges Mal in der Startelf. Die letzten drei Spiele verpasste er aufgrund eines Leistenbruches und der anschließenden Operation. Nun scheint er rechtzeitig wieder fit geworden zu sein.