Bei seinem Namen geraten die Fans des FC Schalke 04 noch immer ins Schwärmen. Raúl war zweifelsohne einer der größten Spieler, die je bei Königsblau gespielt haben. Bei seinem Abgang weinten viele Knappen dem Spanier hinterher, nun verfolgen viele Schalker gespannt seinen Werdegang als Trainer.

Und diese wird sich wider Erwarten bei Real Madrid fortsetzen. Sein Abgang stand eigentlich schon fest, doch nun wendete sich das Blatt. Der Ex-Star des FC Schalke 04 bleibt doch bei Real – allerdings setzt sich seine Reise zunächst in der zweiten Mannschaft von Real Madrid fort.

FC Schalke 04: Raúl bleibt Trainer bei Real

Ende Juni musste Raúl mit der Zweitvertretung der Königlichen den verpassten Aufstieg verdauen, nun gilt der Fokus schon wieder auf die neue Saison zu lenken. Denn ähnlich wie die Profis von Real ist auch die zweite Mannschaft in die Sommervorbereitung gestartet – mit dabei auch wieder Raúl.

Sein Vertrag lief zum Ende der vergangenen Saison aus. Danach war nicht klar, ob es für den Spanier bei Real weiter geht. Denn nach vier Jahren bei Real Madrid Castilla könnten seine Ambitionen auch weitaus höher sein, als in der dritten spanischen Liga zu coachen. Doch es war sein Wunsch, bei seinem Jugend- und Herzensklub zu bleiben – und er wurde erfüllt. Raúl wird also in die fünfte Saison als Trainer von Real Zweitvertretung gehen.

„Ich mag es, bei Real Madrid zu sein, diese Jungs zu trainieren. Raúl ist Real Madrid. Ich fühle mich da gut, glücklich und glaube, da mache ich auch die Leute glücklich. Den Spielern in ihren Karrieren helfen zu können – das ist das, was ich machen will“, so der gebürtige Madrilene vor wenigen Wochen. Dieser Arbeit kann er also auch weiter nachgehen.

Kommt 2024 seine große Chance?

Doch für Raúl soll es künftig noch höher hinausgehen. Denn sein großer Traum ist es, irgendwann die Profimannschaft der Königlichen zu coachen und im Estadio Santiago Bernabéu an der Seitenlinie zu stehen. Bisher hat sich diese Möglichkeit noch nicht ergeben. Nachdem Zidane 2021 zurückgetreten war, entschieden sich die Real-Verantwortlichen gegen den Ex-S04-Star und für Carlo Ancelotti.

Bisher führt an dem Italiener kein Weg dran vorbei. Das könnte sich im kommenden Sommer allerdings ändern. Denn Ancelotti wird die Madrilenen im Juni 2024 verlassen und Nationaltrainer Brasiliens werden. Dies kündigte der Verein vor wenigen Wochen an.

Heißt der Nachfolger von Ancelotti dann Raúl? Angesichts der Vereinstreue und der gesammelten Erfahrung ist das gut möglich. Kaum einer kennt den Verein so gut wie der Ex-Schalker – ob die Real-Bosse den Schritt jedoch tatsächlich gehen, bleibt abzuwarten. Der Fokus von Raúl dürfte erstmal ohnehin auf dem Aufstiegskampf mit der zweiten Mannschaft liegen.