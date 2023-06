Nach der Bundesligasaison ist vor den Länderspielen. Für einige Spieler des FC Schalke 04 stehen weitere Highlights mit den Nationalmannschaften an. Die U21 von Deutschland reist Ende Juni für die Europameisterschaft nach Rumänien und Georgien. Gleich zwei S04-Profis stehen im vorläufigen Kader für dieses Großevent.

Neben Noch-Schalker Tom Krauß träumt auch Henning Matriciani von der Teilnahme der U21-Europameisterschaft. Zwar steht der Fan-Liebling des FC Schalke 04 im vorläufigen Kader für das Turnier, eine Teilnahme steht jedoch noch auf der Kippe.

FC Schalke 04: Matriciani auf der Streichliste

In Südtirol bereitet sich die U21-Auswahl Deutschlands derzeit auf die Europameisterschaft vor. Mit Henning Matriciani und Noch-Schalker Tom Krauß stehen gleich zwei Knappen im Aufgebot von U21-Coach Antonio Di Salvo. Derzeit hat Di Salvo einen 26-köpfigen Kader zur Verfügung. Vor Turnierstart muss der Übungsleiter ihn noch um drei Plätze verringern.

Während Krauß das EM-Ticket sicher haben dürfte, muss Matriciani noch zittern. Laut „Kicker“ ist der 23-Jährige einer von vier Streichkandidaten von Di Salvo. Der 44-Jährige möchte die Defensive noch ausdünnen. So stehen neben Matriciani auch Marton Dardai von Hertha BSC Berlin, Maximilian Bauer vom FC Augsburg und Kenneth Schmidt vom SC Freiburg auf der Kippe.

Am kommenden Mittwoch (14. Juni) wird Di Salvo sein endgültiges Aufgebot für das Turnier in Rumänien und Georgien bekanntgeben. Bis dahin wird sich Matriciani in jeder Trainingseinheit empfehlen müssen, um eine Chance auf einen Platz im 23-Mann-Kader zu haben.

U21-EM oder S04-Trainingsauftakt?

Schafft er den Sprung in den Endkader nicht, winkt bis Ende Juni Urlaub. Anschließend würde er zum S04 zurückkehren, um sich auf die anstehende Zweitligasaison vorzubereiten. Entscheidet sich Di Salvo für den Schalker, winkt ihm ein weiterer Karrierehöhepunkt. Nach seinem U21-Debüt Ende März wäre das der nächste Schritt in seiner Karriere. Damit würde er jedoch einen Teil der Vorbereitung mit S04 verpassen. Das Finale der U21-EM findet am 8. Juli statt. Spätestens dann darf man sich bei Blau-Weiß wieder über den Defensivmann freuen.

Alle bei S04 werden sich wohl wünschen, dass er den Sprung in den Turnierkader schafft. Nach dem bitteren Abstieg mit Königsblau wäre die U21-Europameisterschaft eine gute Möglichkeit sich zu zeigen und sich für kommende Aufgaben zu motivieren.