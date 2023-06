FC Schalke 04: Finale Entscheidung gefallen! Traum von Publikumsliebling wird wahr

Das Warten hat ein Ende. U21-Nationalcoach Antonio Di Salvo hat am Mittwoch (14. Juni) den endgültigen Kader für die Europameisterschaft in Georgien und Rumänien bekannt gegeben. Mit Noch-Schalker Tom Krauß und Defensiv-Allrounder Henning Matriciani standen gleich zwei Akteure des FC Schalke 04 im vorläufigen Kader von Di Salvo.

Während Krauß seine Teilnahme an der U21-EM schon nahezu sicher hatte, musste Matriciani bis zuletzt zittern. Er galt als einer der vier möglichen Streichkandidaten. Doch der Publikumsliebling des FC Schalke 04 hat es in den EM-Kader geschafft.

FC Schalke 04: Matriciani fährt mit zur EM

Es ist mal wieder eine ganz besondere Geschichte, die so wohl nur der Fußball schreibt. Vor wenigen Monaten hatten viele Henning Matriciani das Können und die Daseinsberechtigung im Profifußball abgesprochen. Er zeigte mit viel Kampf und Leidenschaft das Gegenteil und spielte sich nicht nur in die Herzen der S04-Fans, sondern auch in die U21-Nationalmannschaft. Ende August debütierte der Defensivmann für die DFB-Junioren.

Nun folgt der nächste Schritt. U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo hatte den Schalker vor einigen Wochen in den vorläufigen EM-Kader berufen. Bis zuletzt war jedoch nicht klar, ob der 23-Jährige den Sprung in das endgültige Aufgebot schafft. Diese Frage kann er nun mit „ja“ beantworten.

Denn wie am Mittwoch (14. Juni) offiziell wurde, ist der Verteidiger Teil des 23-Mann-Kaders. Somit fliegt er gemeinsam mit den anderen Junioren-Nationalspielern nach Georgien und Rumänien und kämpft um den EM-Titel. Für den Publikumsliebling geht damit wohl ein Traum in Erfüllung. Es ist der nächste große Schritt in seiner noch jungen Profi-Karriere.

Matriciani verpasst Trainingsauftakt

Auf Schalke wird man sich über die Nominierung Matricianis sicherlich riesig freuen. Dennoch hat seine Teilnahme auch einen Nachteil. Denn der Defensiv-Allrounder wird große Teile der Sommervorbereitung bei S04 verpassen. Mit einem möglichen Finale würde er bis zum 8. Juli fehlen – knapp drei Wochen vor dem Saisonstart der neuen Zweitligasaison. Somit verpasst er einige Wochen der Sommervorbereitung, für das Trainingslager wäre er allerdings wieder rechtzeitig da. Das findet vom 08.-16. Juli statt.

Doch das Fehlen Matricianis dürfte man verkraften können. Schließlich freut sich ganz Schalke für den Publikumsliebling. Zudem repräsentiert er als Spieler des S04 den Pottklub auf internationaler Bühne. Bei einem guten Abschneiden inklusive einiger Einsatzminuten dürfte ihm das sicherlich Auftrieb für die neue Saison geben.