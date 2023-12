FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen kaum – Hammer-Comeback rückt immer näher!

Nicht nur im Kader, auch auf Vorstandsebene wird sich beim FC Schalke 04 in den kommenden Wochen und Monaten personell einiges ändern. Am 1. Januar fängt Matthias Tillmann als neuer CEO an. Der neue Vorstandboss möchte auch im sportlichen Bereich einiges ändern.

So soll Noch-Sportboss Peter Knäbel nur noch im Hintergrund agieren und ein neuer „starker Mann“ den sportlichen Bereich übernehmen. Dafür haben die Klub-Bosse des FC Schalke 04 nun wohl eine echte Vereinslegende an der Angel.

FC Schalke 04: Steht die Wilmots-Rückkehr kurz bevor?

In den vergangenen Tagen kam das Gerücht auf, dass die Vereinsverantwortlichen des Pottklubs Eurofighter Marc Wilmots zurück nach Gelsenkirchen holen wollen. Der Belgier war 1997 Teil der legendären Mannschaft, die den UEFA Cup gewann. Knapp 25 Jahre später könnte er erneut bei S04 anheuern – diesmal als einer der wichtigsten Männer im Verein.

Laut der „Bild“ soll der Kontakt zwischen Wilmots und S04 in den vergangenen Tagen intensiviert worden sein. Demnach sei der Belgier beim letzten Vorrundenspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:2) bereits in die Aufsichtsrats-Loge eingeladen worden. Tillmann und Aufsichtsratsboss Axel Hefer arbeiten offenbar konkret an der Wilmots-Rückkehr.

Aufgrund seines Standings im Verein und seiner Beliebtheit bei den Fans würde dem Pottklub ein echter Coup gelingen. Allerdings würde die Verpflichtung von Wilmots auch ein großes Risiko birgen. Das liegt vor allem an der Position, die der Ex-Profi im Klub bekleiden soll.

Neue Position für Wilmots geplant

Denn laut der „Bild“ planen Hefer und Co. Wilmots als Technischen Direktor ein. Der Posten des Technischen Direktors wurde erstmals im Juni 2019 auf Schalke geschaffen. Michel Reschke war seinerzeit für die Neustrukturierung der Scouting-Abteilung und die Kaderplanung zuständig und arbeitete eng mit Sportvorstand Jochen Schneider zusammen.

Am 24. November 2020 trennte sich der S04 jedoch von Reschke und stampfte diese Position wieder ein. Mit Wilmots könnte es jedoch nun erneut einen Technischen Direktor geben. Denn klar ist: Als Sportvorstand soll Wilmots im Falle der Rückkehr nicht fungieren. Zudem ist derzeit auch unwahrscheinlich, dass der Belgier Andre Hechelmann als Sportdirektor beerbt.