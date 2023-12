FC Schalke 04: Herber Dämpfer – S04-Profi muss wohl die Koffer packen

Nach der Hinrunde in Liga 2 steht beim FC Schalke 04 einiges auf dem Prüfstand. Auch wenn die Formkurve dank Karel Geraerts letztlich nach oben zeigte, ist die Abstiegsgefahr noch nicht gebannt. Und der Coach hat für die Rückrunde klare Visionen.

Mehr und mehr kristallisiert sich heraus, auf welche Spieler der Belgier setzt – und wer unter ihm gar keine Chance mehr hat. Letzteres ist bei einem Innenverteidiger des FC Schalke 04 der Fall. Er muss wohl seinen Spind am Berger Feld räumen.

FC Schalke 04: Cisse außen vor

Es sah alles so gut aus. Vor anderthalb Jahren wähnten sich die Knappen mit der ablösefreien Verpflichtung von Ibrahima Cisse (hier mehr zu ihm lesen) einen Coup gelandet zu haben. Der 22-jährige Innenverteidiger galt als großes Talent. Zunächst baute ihn S04 langsam bei der U23 auf.

Am 1. Spieltag dieser Saison dann der große Schritt: Profi-Debüt gegen den Hamburger SV. Danach jedoch begann die Talfahrt. Cisse sah im gleichen Spiel Gelb-Rot, flog vom Platz. Bis jetzt sollte es sein einziger Liga-Einsatz bleiben. Lediglich im Pokal wurde er noch einmal aufgestellt.

Schlimmer noch: Zuletzt spielte er beim FC Schalke 04 überhaupt keine Rolle mehr. Geraerts berief ihn seit Anfang November nicht mehr in den Kader. Kein Wunder, dass da bereits die Abschiedsglocken klingeln.

Angebote aus dem Ausland

Daher könnte es sein, dass Cisse im Winter vorerst seine Koffer packen muss. Sowohl „Sky“ als auch „Bild“ berichten von Angeboten aus dem Ausland, genauer gesagt aus Frankreich und Belgien. Dort könnte Cisse die für ihn so wichtige Spielpraxis sammeln.

Allerdings wollen die Knappen ihren Spieler keinesfalls komplett loswerden. Noch immer glauben die Verantwortlichen, dass er eine Zukunft im Verein hat, versprechen sich viel von ihm. Deshalb dürfte es bei Cisse auf eine Leihe hinauslaufen.

So hatte sich der Spieler seine ersten beiden Jahre beim FC Schalke 04 wohl nicht vorgestellt. Ein Dämpfer in seiner noch jungen Karriere. Doch schon im kommenden Sommer könnte er, wenn es gut läuft, dann endlich auch in Gelsenkirchen durchstarten.