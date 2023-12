FC Schalke 04: Unter Geraerts ohne Chance – jetzt darf ein S04-Talent ganz groß träumen

Zwei Partien absolvierte er in der laufenden Saison für den FC Schalke 04. Viel zu wenig für ihn, weshalb er nur noch in der Reservemannschaft der Königsblauen aufläuft. Die Rede ist von Abwehrtalent Ibrahima Cisse. Der Youngster hat unter Neu-Coach Karel Geraerts gar keine Chance mehr.

Dennoch darf der 22-jährige Innenverteidiger des FC Schalke 04 nun träumen. Zwar sieht es mit weiteren Einsätzen für die Knappen nicht sonderlich gut aus, dafür aber winkt ihm eine Teilnahme am Afrika-Cup im Januar.

FC Schalke 04: Cisse winkt Afrika-Cup-Teilnahme

Völlig überraschend durfte Ibrahima Cisse beim Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (3:5) von Beginn an für den FC Schalke 04 ran. Doch der Youngster nutzte seine Chance nicht, flog sogar in der 70. Minute vom Platz. Seitdem kam er in der Liga nicht mehr zum Einsatz – weder unter Ex-Coach Thomas Reis noch unter dem neuen Trainer Karel Geraerts.

Lediglich ein weiterer Einsatz im DFB-Pokal gegen St. Pauli (1:2) und in Freundschaftsspielen darf Cisse für die Gelsenkirchener ran. Ansonsten verbringt das Abwehrtalent die meisten Wochenenden mit der U23 der Schalker in der Regionalliga West. Immerhin etwas.

Auch wenn er nicht bei den Profis spielt, scheint er dennoch große Chancen auf das wohl bisher schönste Highlight seiner noch jungen Karriere zu haben. Cisse gehört nämlich zum vorläufigen Kader der malischen Nationalmannschaft für den Afrika-Cup an der Elfenbeinküste vom 13. Januar bis zum 11. Februar 2024.

Youngster darf von Teilnahme träumen

Gemeinsam mit dem Abwehrspieler des FC Schalke 04 sind noch 52 weitere Namen auf der vorläufigen Liste von Mali. Es werden wohl eher kaum seine Leistungen in der Hinrunde für eine Teilnahme sprechen, sondern viel mehr das, was er im vergangenen Sommer beim U23-Afrika-Cup zeigte. Dort glänzte Cisse mit Mali und holte sich einen starken dritten Platz.

Ob er letztlich zum 27-Mann-Kader gehören wird, zeigt sich dann schon in den kommenden Tagen. Denn dann wird Eric Chelle die glücklichen Spieler bekanntgeben, die am Afrika-Cup teilnehmen werden. Sollte Cisse tatsächlich mitfahren, würde er den Gelsenkirchenern für einige Partien der 2. Bundesliga fehlen.

Mali wird in der Gruppenphase gegen Südafrika (16. Januar, 21 Uhr), gegen Tunesien (20. Januar, 21 Uhr) und gegen Namibia (24. Januar, 18 Uhr) um den Einzug in die K.o.-Runde kämpfen.