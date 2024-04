Ex-Schalker lässt alle staunen – Fans wollen ihn unbedingt zurück

Leo Scienza entwickelt sich immer mehr zu dem Spieler der laufenden Drittliga-Saison. Der Ex-Schalker spielt eine bärenstarke Saison, kommt bereits auf 20 Torbeteiligungen und steht mit dem SSV Ulm kurz vor dem sensationellen Zweitliga-Aufstieg.

Im Topspiel gegen Jahn Regensburg (1:0) bereitete der Brasilianer den entscheidenden Treffer mit einem Traum-Solo vor. Die Schalke-Fans würden den Offensiv-Akteur gerne wieder in Blau-Weiß sehen, allerdings scheint eine Rückkehr zum S04 derzeit unrealistisch.

Ex-Schalker Scienza mit Gala-Vorlage im Top-Spiel

Von 2020 bis 2022 spielte Scienza in der U23 von Königsblau. Über Magdeburg ging es im vergangenen Sommer zu Ulm, wo ihm nun sein Durchbruch gelang. Er zählt zu den besten Spielern der laufenden Drittliga-Spielzeit und hat einen großen Anteil an den Erfolgen seines Teams. Ulm steht mit sieben Punkten Vorsprung vor Platz drei an der Tabellenspitze – der Aufstieg in die zweite Liga ist wohl nur noch Formsache.

Spätestens nach dem 1:0-Sieg im Top-Spiel gegen Regensburg dürfte wohl jeder in Ulm von der Zweitklassigkeit träumen. Erst in der vergangenen Saison war man in die dritte Liga aufgestiegen – nun winkt der Durchmarsch ins deutsche Fußballunterhaus.

Scienza selbst hat das Spiel mit einer Traum-Vorlage auf die Seite seiner Mannschaft gezogen. Der Brasilianer kam an der Mittellinie an den Ball, überlupfte einen Gegenspieler, setzt sich im Anschluss mit einem Trick gegen zwei weitere durch und legte für Torschütze Felix Higl vor. Eine beeindruckende Szene, die die S04-Fans zum Ausflippen brachte. „Holt den Mann sofort wieder zurück, so einen Spielertyp brauchen wir ganz dringend“, schreibt ein Fan auf „X“. „Was eine unglaubliche Aktion, er muss zurückkommen“, schrieb ein anderer.

Scienza vor Bundesliga-Wechsel?

Scienza hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr ihm der S04 ans Herz gewachsen ist – obwohl er keine Chance bei den Profis bekam. Doch, dass er im Sommer nach Gelsenkirchen zurückkehrt, ist äußerst unwahrscheinlich. Denn Scienza hat sich mit seinen Leistungen auf das Radar von vielen Erstligisten gespielt.

Allen voran Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim soll laut „Sky“ großes Interesse an dem 25-Jährigen haben. Der FCH soll der Favorit auf eine Verpflichtung von Scienza sein. Sein Weg wird ihn im Sommer wohl in die Bundesliga führen. Eine Entwicklung, die vor wenigen Monaten noch nicht wirklich absehbar war.