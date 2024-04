FC Schalke 04: Ex-Stars vor Sensation – DAVON kann S04 nur träumen

Dass man sich beim FC Schalke 04 am Saisonende über den Klassenerhalt freuen würde, hätte im vergangenen Sommer wohl keiner für möglich gehalten. Und doch ist es bittere Realität in einer insgesamt mehr als enttäuschenden Saison des Revierklubs. Mehrere Ex-S04-Stars stehen dagegen mit ihrem Verein vor einer echten Sensation!

Dass Holstein Kiel nach dem 30. Spieltag auf Platz eins der 2. Bundesliga steht, kann wohl als größte Überraschung der diesjährigen Zweitligasaison betitelt werden. Aktuell sieht alles danach aus, als ob den Störchen in diesem Jahr endlich der große Wurf gelingen könnte. Entscheidenden Anteil daran haben ausgerechnet gleich drei Ex-Schalker!

FC Schalke 04: Holtby, Becker und Skrzybski stehen vor dem Aufstieg

Mit Lewis Holtby, Timo Becker und Steven Skrzybski stehen gleich drei ehemalige Schalker im Kieler Erfolgskader. Während Holtby den S04 bereits im Jahr 2013 verließ, liegt bei Timo Becker die Schalker Vergangenheit noch nicht lange zurück. Der 27-Jährige wurde nach dem Schalker Wiederaufstieg im Sommer 2022 für gerade einmal 250.000 Euro an Holstein Kiel verkauft. Ärgerlich für den S04, der so einen vielseitig einsetzbaren Rechtsverteidiger wie Becker gut gebrauchen könnte.

Auch Skrzybskis Schalker Zeit ist gar nicht mal so lange her. Der 31-Jährige ist bekennender Schalke-Fan, stand zusammen mit Teamkollege Becker beim Schalker Heimspiel gegen Nürnberg (13. April) sogar in der Nordkurve. 2021 stieg er mit dem S04 in die 2. Liga ab, dann folgte der Wechsel nach Kiel. Seitdem ist er aus der Startelf des KSV nicht mehr wegzudenken. Mit zehn Toren und vier Vorlagen weist der gebürtige Berliner gute Quoten auf, die die Schalker aktuell gut gebrauchen könnten.

Bei Schalke nicht gebraucht – Mit Kiel nun in die Bundesliga?

Zusammen kommen Becker, Holtby und Skrzybski auf ganze 37 Kieler Scorerpunkte in dieser Saison. Alle drei sind integraler Bestandteil des Kieler Erfolgs. Becker und Holtby sind sogar Vize-Kapitäne der Mannschaft, Skrzybski ist Mitglied des Mannschaftsrats. Auch außerhalb des Platzes besitzen die Drei in Kiel also einen hohen Stellenwert.

Am kommenden Spieltag könnten sich der FC Schalke 04 und Holstein Kiel nun gegenseitig helfen. Gewinnen die Schalker gegen den Tabellendritten aus Düsseldorf, könnten die Kieler bei einem Heimsieg gegen Kaiserslautern ihren Vorsprung auf die Fortuna auf neun Punkte ausbauen. Das würde auch dem S04 helfen: Kiel-Gegner Kaiserslautern steht auf Tabellenplatz 17.