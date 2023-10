FC Schalke 04: Heftiger Krach nach Paderborn-Pleite? Kreutzer gibt pikante Details

In den vergangenen Tagen wurde viel darüber spekuliert und diskutiert, wie die Stimmung beim FC Schalke 04 tatsächlich ist. Es hieß, dass sich die Mannschaft immer mehr in Grüppchen unterteilen würde. S04-Angreifer Kenan Karaman verneinte dies unter der Woche jedoch.

Auch Interimscoach Matthias Kreutzer wollte vor dem Hertha-Spiel nichts von einer Grüppchenbildung im Team des FC Schalke 04 wissen. Ganz im Gegenteil: Die Mannschaft hätte sich nach dem Paderborn-Spiel getroffen und über die aktuelle Situation gesprochen.

FC Schalke 04: Krisensitzung nach Paderborn-Fiasko?

Wie gut ist die Stimmung in der Mannschaft tatsächlich? Kreutzer betonte vor der Partie gegen Hertha BSC Berlin (Sonntag, 8. Oktober, 13.30 Uhr), dass sich die Mannschaft nach dem Spiel in Paderborn am Samstag getroffen habe. Die Aussprache soll ziemlich deutlich gewesen sein.

„Wir haben uns am Samstag nach Paderborn schon ordentlich die Meinung gegeigt. Das war sehr energiereich, aber auch sehr konstruktiv“, betonte Kreutzer. „Es kam sehr viel von der Mannschaft. Wir haben einige grundlegende Punkte thematisiert“, ergänzte er.

War das die große Aussprache, die die Mannschaft gebraucht hat? Das wird man wohl erst am Sonntag sehen. Doch, dass sich das Team als ganzes nach einem solchen Spiel gesondert zusammensetzt, dürfte ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle Knappen-Fans sein.

Gutes Gefühl für die Länderspielpause?

Das Spiel gegen Hertha könnte für den S04 in der Tat richtungsweisend sein. Denn schafft es die Mannschaft, ein erfolgreiches Spiel abzuliefern, würde man mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen, in der dann der neue Trainer kommen soll.

Der könnte mit einer motivierten Mannschaft loslegen und weitere Impulse geben, statt eine komplett am Boden liegende Truppe von Grund auf erneuern zu müssen.