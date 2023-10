Schalke-Fan Dominik erst gerettet – jetzt neuer Krebs-Schock! Er hat eine dringende Bitte

Da versuchte Dominik nach seinem Krebs-Schock und seiner vermeintlichen Heilung endlich wieder Fuß im Leben zu fassen, doch vor wenigen Wochen folgte dann der nächste bittere Rückschlag. Der Schalke-Fan aus Bochum hat 15 Monate, nachdem die Leukämie besiegt schien, wieder Krebs.

Seit rund einer Woche ist Dominik wieder im Krankenhaus und muss in die Chemotherapie. Von der neuen Krebs-Diagnose lässt sich der sympathische Anhänger des FC Schalke 04 nicht runterziehen. Im Gegenteil: Er will den Krebs ein weiteres Mal besiegen – dieses Mal aber endgültig. Dafür hat der 27-Jährige auch eine dringende Bitte.

Schalke-Fan Dominik wieder an Krebs erkrankt

Eigentlich war Dominik immer topfit, ging regelmäßig ins Fitnessstudio und war aktiver Fußballschiedsrichter im Kreis Bochum. Dazu ging der leidenschaftliche Schalke-Fan auch oft in die Veltins-Arena, um sich die Spiele seiner Lieblingsmannschaft anzuschauen. Doch im vergangenen Jahr folgte bei einer routinemäßigen Arbeitsschutzuntersuchung die bittere Diagnose: Mit gerade einmal 26 Jahren erkrankte er an Blutkrebs. Als die Diagnose festgestellt wurde, brach für die Familie eine Welt zusammen.

Glücklicherweise konnte für Dominik schnell ein Stammzellenspender gefunden werden. „Letztes Jahr im April habe ich die Stammzelltransplantation bekommen. Ich musste mich dann in den ersten sechs Monaten komplett isolieren und auf sehr vieles verzichten, damit sich das Immunsystem neu aufbauen kann. Anfang dieses Jahres konnte ich dann endlich wieder Sport machen. Die Blutwerte waren dann auch alle wieder stabil. Alles hat gut funktioniert für eine lange Zeit“, erklärt Dominik im Telefon-Gespräch mit DER WESTEN.

Das ist Blutkrebs:

Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschieden Erkrankungen des blutbildenden Systems

Verschiedene Arten von Blutkrebs sind Leukämie, Lymphome oder Myelome

In Deutschland erhält alle 12 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs

Oft hilft den Patienten nur eine lebensrettende Stammzellenspende, um gesund zu werden

In der Zeit war er auch bei einem Spiel des FC Schalke 04. Die Königsblauen hatten ihn zum Revierderby gegen Borussia Dortmund in die Arena eingeladen. Dominik traf beide Mannschaften und auch die Trainer. Ein einzigartiges Erlebnis. Zudem konnte er sich auch etwas erholen und machte Urlaub in Ägypten. Seit April konnte er dann auch wieder anfangen zu arbeiten.

Doch es folgte dann der Schock. „Es hatte sich irgendwie nichts angedeutet, dass der Krebs jetzt wieder zurückkommt. Die Blutwerte waren weiterhin stabil. Man macht sich da auch erstmal nicht so verrückt, wenn alles so weit gut ist. Ich war ja jeden Monat bei der Kontrolle im Uni-Klinikum in Essen. Vor rund einem Monat hatte ich dann plötzlich Fieber. Es wurde auch nicht besser. Dann wurde ich von meinem Bruder in die Notaufnahme gebracht. Dann wurde mir gesagt, dass meine Blutwerte im Keller seien. Da war ich schon recht nervös“, blickt Dominik zurück.

Dringende Bitte zur Stammzellen-Registrierung

Der 27-Jährige wurde weiter untersucht. Am 16. September haben die Ärzte dann festgestellt, dass der Krebs wieder zurück ist. „Das war natürlich erstmal ein Schock“, sagt Dominik. „Man hatte gedacht, dass man diese Erkrankung besiegt hatte und jetzt muss man wieder von vorne anfangen. Das war ein harter Schlag, weil man wieder komplett neu aus seinem Leben gerissen wird. Ich darf jetzt keinen Sport mehr machen, kein Auto mehr fahren und nicht arbeiten. Die nächsten Monate werden wieder komplett hart, weil man sich wieder isolieren muss und wieder von null anfängt.“

Aktuell befindet sich Dominik in Chemotherapie. Schon wieder. Aber davon lässt sich der gebürtige Bochumer nicht unterkriegen und bleibt optimistisch, dass es dieses Mal klappen wird – und das ein für alle Mal. Doch Dominik ist erneut auf einen Knochenmarkspender angewiesen. Diesen zu finden sei nur möglich, wenn sich so viele Leute wie möglich registrieren, damit ein passender Spender gefunden wird.

„Ich könnte jetzt die ganze Zeit Chemo bekommen, aber man kann nur mit einer Stammzellenspende gesund werden. Nur so kann ich wieder gesund werden“, so Dominik, der hofft, dass viele Menschen sich bei der „DKMS“ (ehemals: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren. Aber nicht nur er hofft darauf. Es gibt noch viele weitere Blutkrebspatienten, die jeden Tag auf einen Spender warten.

Dominik will wieder gesund werden

„Ohne eine Spende hat man kaum eine Chance, wieder ein Leben so zu führen, wie vor der Krankheit. Man ist jung und will ja schließlich noch einiges erleben. Deswegen ist eine Spende so wichtig“, erklärt Dominik. Zwar gibt es die Möglichkeit, auch ohne Spende wieder gesund zu werden. Dafür braucht es aber die Chemotherapie und dann ist da noch die Ungewissheit, wie lange man gesund bleiben würde. Wer sich als potenzieller Stammzellenspender für Dominik registrieren lassen will, kann dies bei der „DKMS“ tun.