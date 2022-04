FC Schalke 04: Unter Grammozis wurde ER degradiert – jetzt lässt S04-Talent Fans staunen

In der Jugendakademie von Schalke 04 spielen jedes Jahr aufstrebende Talente. Wir zeigen Dir die besten Spieler, die die Knappenschmiede seit 1999 hervorgebracht hat.

Unter Ex-Trainer Dimitrios Grammozis gab es so einige Spieler des FC Schalke 04, die nicht immer ihre Chance bekamen und jetzt plötzlich aufdrehen.

Darunter auch Kerim Calhanoglu, der im vergangenen Jahr unter dem Ex-Coach sogar sein Profidebüt für den FC Schalke 04 gab. Doch irgendwann wurde der Youngster plötzlich nicht mehr berufen und wurde in die U23 degradiert. Seitdem Mike Büskens übernommen hat, glänzt der 19-Jährige.

FC Schalke 04: Calhanoglu blüht auf

Nur 91 Minuten stand Calhanoglu unter Grammozis in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Für eine lange Zeit lang wurde der gebürtige Mannheimer sogar nur noch in der Regionalliga West für Schalkes 2. Mannschaft im Einsatz. Bei der 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock bekam das S04-Talent dann endlich wieder ein wenig Spielzeit, weil Leistungsträger Thomas Ouwejan verletzungsbedingt ausgefallen war.

Die nächsten Pflichtspiele des FC Schalke 04:

17. April, 13.30 Uhr: SV Darmstadt 98 (Auswärts)

23. April, 13.30 Uhr: Werder Bremen (Heim)

29. April, 13.30 Uhr: SV Sandhausen (A)

7. Mai, 20.30 Uhr: St. Pauli (H)

Dabei bereitete der 19-Jährige sogar ein Tor von Simon Terodde vor, zeigte eine gute Leistung und durfte auch die nächsten beiden Partien unter Neu-Trainer Mike Büskens ran. Auf der Linksverteidiger-Position macht Calhanoglu seine Arbeit bislang sehr gut. Bei Ouwejans Rückkehr gegen Dynamo Dresden musste der Youngster dann wieder auf der Bank Platz nehmen.

FC Schalke 04: Kein Ouwejan? Kein Problem

Am vergangenen Wochenende fehlte dann Ouwejan erneut aufgrund einer Verletzung, wieder durfte Calhanoglu von Anfang an ran. Beim 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim glänzte der Linksverteidiger einmal mehr und wird es Büskens die kommenden Partien schwer machen, falls Ouwejan wieder zurückkehren sollte.

FC Schalke 04: Kerim Calhanoglu blüht immer mehr auf. Foto: IMAGO / Pakusch

In den 90 Minuten gewann er 15 Zweikämpfe, die meisten im Team und konnte sowohl in der offensive als auch in der defensive seine Stärken unter Beweis stellen.

Zwar wird Ouwejan dann mit aller Voraussicht nach wieder in der Startelf stehen, aber die Schalker können froh sein, mit Calhanoglu einen starken Ersatzspieler zu haben.

