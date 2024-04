FC Schalke 04: Karaman-Abgang im Sommer? S04-Star lässt aufhorchen

Kenan Karaman ist der Spieler der Saison beim FC Schalke 04. Ganze 20 Torbeteiligungen in 26 Spielen konnte der Offensiv-Akteur in dieser Spielzeit bereits sammeln. Ohne ihn würde Königsblau vermutlich noch deutlich schlechter dastehen.

Doch wie geht es für die Lebensversicherung des FC Schalke 04 nach der Saison weiter? Spielt er auch im kommenden Jahr bei Königsblau oder sucht er sich eine neue Herausforderung? Nun spricht der S04-Akteur selbst über seine Zukunft.

FC Schalke 04: Karaman lässt Zukunft offen

Sein Abgang würde den Pottklub enorm treffen. Karaman hat sich in dieser Saison nicht nur sportlich zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt, sondern auch neben dem Platz hat er enorm an Wichtigkeit in der Mannschaft gewonnen. Der türkische Nationalspieler ist zum Führungsspieler und Publikumsliebling geworden.

Doch wie stellt sich Karaman selbst seine Zukunft vor? Konkrete Pläne habe er noch nicht, betonte der Angreifer gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Wir werden uns, wenn wir den Klassenerhalt fix machen, mal zusammensetzen und dann hör ich mir an, was der Verein vorhat“, so der 30-Jährige.

„Ich hab immer wieder betont, dass ich mich hier auf Schalke wohlfühle. Aber ja, wir müssen erstmal schauen, den Klassenerhalt erstmal sichern und danach wird mein erster Ansprechpartner auf jeden Fall Schalke sein“, ergänzte Karaman.

„Besondere Bindung zu den Fans“

Die S04-Fans würden sich über den Verbleib des Top-Scorers in jedem Fall freuen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten auf Schalke hat er sich im Laufe der letzten Monate immer weiter in das Herz der Schalker gespielt – das weiß auch Karaman selbst. Ich denke, ich hab mittlerweile auch eine besondere Bindung zu den Fans, das tut mir natürlich auch gut“, erklärte er.

Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Somit hätte der S04 nur noch im kommenden Sommer die Chance, eine Ablöse zu generieren. Für den klammen Pottklub dürfte auch das eine gewisse Rolle spielen. Sollte Karaman auf jeden Fall noch ein weiteres Jahr auf Schalke bleiben wollen, würde Königsblau ihn wohl kaum abgeben.