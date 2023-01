FC Schalke 04: Nach Polter-Verletzung – Fans haben klare Forderung! „Sinnvolle Lösung“

Der möglicherweise langfristige Ausfall von Sebastian Polter bringt die Verantwortlichen des FC Schalke 04 wohl dazu, auf der Stürmer-Position noch einmal aktiv zu werden. Mit Simon Terodde und Kenan Karaman gibt es zwar noch zwei weitere Mittelstürmer im Kader, doch auf der Position ist S04 zu dünn besetzt.

Dabei muss der FC Schalke 04 nicht mal einen neuen Spieler verpflichten, wenn es nach der Meinung der Fans geht. Sie fordern eher, dass ein Talent aus der Knappenschmiede, der wie am Laufband trifft, hochgezogen wird. Viele Anhänger, die sich mit dem Klub beschäftigen, werden sicherlich schon den Namen im Kopf haben.

FC Schalke 04: Top-Talent zu den Profis?

Eine schwere Knieverletzung zog sich Sebastian Polter im Testspiel gegen den FC Zürich (2:2) zu. Das Saisonaus droht und der FC Schalke 04 muss wohl reagieren. Kommt ein neuer Spieler? Holt man vielleicht sogar Marvin Pieringer (Hier mehr dazu) zurück? Oder findet sich ein guter Stürmer sogar in den eigenen Reihen?

Das ist durchaus der Fall. Die Knappen brauchen nämlich gar nicht auf dem Transfermarkt zuschauen, ein Talent zeigt seit Monaten, dass er das Zeug zu einem Top-Stürmer hat. Die Rede ist von U19-Juwel Keke Topp. Auf ihn könnten die Königsblauen zurückgreifen, das finden jedenfalls viele S04-Fans.

Mit 17 Jahren feierte Topp bereits sein Debüt bei den Profis des FC Schalke 04. Am 4. Dezember 2021 musste der Stürmer notgedrungen mit nach Hamburg reisen und schnupperte Profiluft bei der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli unter Trainer Dimitrios Grammozis. Mit der U19 sorgt er aktuell für ordentlich Furore. 15 Tore in 14 Pflichtspielen – so die Bilanz von Topp in der laufenden Saison in der Bundesliga-West und im DFB-Pokal der Junioren.

S04-Fans: Topp „einzig sinnvolle Lösung“

Den Weg nach Belek wird Topp jetzt machen, aber nach der Rückkehr nach Deutschland am Mittwoch (11. Januar) könnte der FC Schalke 04 sich wohl größere Gedanken machen, um das Top-Talent zu den Profis hochzuziehen. Das fordern auch die Anhänger. „Jetzt sollte man meiner Meinung nach Keke Topp zu den Profis hochziehen. Der Junge hat es verdient, sich zu zeigen. Somit würden wir uns das unnötige Verpflichten eines Stürmers sparen und können das Geld in Flügel investieren“, findet S04-Fan Henry auf Twitter.

Ihm stimmen viele königsblaue Anhänger zu. „Meiner Meinung nach die einzige sinnvolle und richtige Lösung. Man sagt immer, man will seine eigenen Jungs die Chance geben und er hat es sich schlichtweg verdient“, „Definitiv Topp hochziehen. Wir haben eh kaum Kohle, und diese eigentlich nicht vorhandene Kohle jetzt in eine Position zu investieren, wo wir, wie man sieht, auch andere Möglichkeiten haben, wäre einfach dumm“ und „Statt weitere Mitläufer zu holen, lieber Topp hochziehen“, heißt es auf Twitter weiter.

Ob die Verantwortlichen des Bundesliga-Schlusslichts das genauso sehen? Topp, der im Sommer 2021 von Werder Bremen zu den Königsblauen wechselte, durfte bereits mit den Profis mit trainieren. Ob er auch sein Bundesliga-Debüt unter Cheftrainer Thomas Reis feiern wird, zeigt sich dann wohl bald. Der Angreifer hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der durch solche starken Leistungen aber früher oder später sicherlich verlängert wird.