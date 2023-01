FC Schalke 04: Polter verletzt – geht S04 jetzt einen drastischen Schritt?

Der Zusammenprall, die lange Behandlung und die anschließende Auswechslung: Als Sebastian Polter im Testspiel gegen den FC Zürich (2:2) am Samstag (7. Januar) vom Platz musste, gab es große Sorgen beim FC Schalke 04. Jetzt scheint sich der Verdacht auf eine schwere Verletzung bestätigt zu haben.

Dem Stürmer des FC Schalke 04 droht ein längerfristiger Ausfall. Polter soll sich wohl eine schwere Kreuzbandverletzung im rechten Knie zugezogen haben. Das hat eine MRT-Untersuchung in Belek ergeben. Muss S04 jetzt noch einmal aktiv werden?

FC Schalke 04: Polter-Ausfall droht

Noch in der Anfangsviertelstunde des Testspiels zog sich Sebastian Polter die Verletzung zu. Der Stürmer wird im Laufe des Sonntags (8. Januar) aus der Türkei abreisen. Ob es sich sogar um einen Riss des Kreuzbandes handelt, soll nun in Deutschland festgestellt werden. Dem 31-Jährigen droht das Saisonaus.

„Zuallererst möchte ich Polti meine besten Genesungswünsche aussprechen. Wir werden ihn bei allem unterstützen, was er auf seinem Weg zurück auf den Platz braucht“, sagt Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel. „In den kommenden Tagen werden wir nun analysieren, welche Auswirkungen Poltis Ausfall auf unsere Planungen für die restliche Saison haben wird.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Simon Terodde und Kenan Karaman hat der FC Schalke 04 nur noch zwei Mittelstürmer im Kader. Vor allem für die bislang schwache Offensive der Königsblauen wäre ein Neuzugang mehr als nur sinnvoll. Während Terodde immerhin auf drei Bundesliga-Treffer kommt, enttäuscht Last-Minute-Transfer Karaman bisher komplett. Dem S04 fehlt ein echter Knipser. Jemand wie Marvin Pieringer vielleicht?

Vorzeitige Pieringer-Rückkehr zum S04?

Beim SC Paderborn befindet sich der Pieringer in echter Top-Form. In 17 Partien erzielte er elf Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor. Die Schalke-Leihgabe hat einen enormen Anteil daran, dass der SCP sich oben in der Tabelle der 2. Bundesliga befindet und im DFB-Pokal im Achtelfinale steht.

Schalke-Leihgabe Marvin Pieringer trifft beim SC Paderborn wie am Fließband. Foto: IMAGO / Langer

Beim Blick auf die Statistik von Pieringer könnte man beim FC Schalke 04 schon mal ins Grübeln kommen. Die eigenen Angreifer sind kaum torgefährlich, der Stürmer, der verliehen ist, trifft wie am Fließband. Dem SC Paderborn dürfte das sicherlich nicht gefallen – aber wenn Schalke auf dem Transfermarkt keinen anderen Spieler mehr findet, könnte ein vorzeitiges Ende der Leihe noch ein Thema werden.

Mehr News für dich:

Eine Pieringer-Rückkehr wäre kostengünstig und könnte das Stürmerproblem bei den Knappen beheben. Ob S04 das auch so sieht, wird sich dann wohl bald zeigen.