FC Schalke 04: Karaman-Zukunft entschieden? Diese Wort lassen aufhorchen

Kenan Karaman spielt eine unglaubliche Saison. Der türkische Nationalspieler ist einer der wenigen Lichtblicke einer katastrophalen Saison. Der Angreifer rettete den FC Schalke 04 ein ums andere Mal. Die S04-Fans haben nun vor allem einen Wunsch: dass Karaman auch über den Sommer hinaus bleibt.

Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und dennoch ist ein Verbleib keineswegs sicher. Durch seine starken Leistungen hat er sich auf das Radar einiger Top-Klubs gespielt. Nach dem Sieg gegen Rostock (2:1) spricht der Akteur des FC Schalke 04 über seine Zukunft.

FC Schalke 04: „Werden entscheiden, was für mich am Besten ist“

30 Pflichtspiele – 23 Torbeteiligungen. Das ist die beeindruckende Statistik von Karaman in dieser Saison. In den vergangenen drei Spielen erzeilte er stets ein Tor und schoss Königsblau so zum Klassenerhalt. Auch in den Kellerduellen gegen Wiesbaden (1:0) und gegen Braunschweig (1:0) rettete er seine Mannschaft durch einen Treffer.

Umso schmerzhafter wäre sein Abgang nach der Saison – doch dieser ist mehr als realistisch. „Es ist nur noch ein Spiel. Danach werde ich mich mit meinem Manager zusammensetzen“, betonte der S04-Star.

Ich habe sowieso noch einen Vertrag über ein Jahr auf Schalke. Wir werden entscheiden, was für mich am besten ist. Das kann eine Mannschaft in der Türkei sein oder in einem anderen Land. Ich bin offen für alles“, so Karaman in der Mixed Zone.

„Wäre natürlich eine schöne Geschichte“

Mit seinen 30 Jahren ist Karaman nicht mehr der Allerjüngste – so wird er sich seine weiteren Karriereschritte genauestens überlegen. Fakt ist aber auch, dass Karaman bei S04 zum Publikumsliebling geworden ist und dass er sich am Berger Feld enorm wohlfühlt.

„Das Stadion ist immer voll. Zu jedem Heimspiel kommen 60.000 Leute. Auch auswärts kommen 10.000 bis 15.000 Fans. Das ist nichts Normales. Schalke verdient wirklich, in der 1. Liga zu spielen“, so der Offensiv-Akteur.

„Es wäre natürlich auch eine schöne Geschichte, wenn ich die Mannschaft wieder mit hochbringe. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen“, ergänzte er. Eine finale Entscheidung ist wohl noch nicht getroffen, bahnt sich jedoch immer mehr an.