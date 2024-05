FC Schalke 04: Jetzt herrscht Gewissheit! Geraerts-Entscheidung gefallen

Wie geht es mit Karel Geraerts und dem FC Schalke 04 weiter? In den vergangenen Wochen bestimmte vor allem dieses Thema das Tagesgeschäft des Pottklubs. Immer wieder gab es Spekulationen über einen möglichen Wechsel von Geraerts nach Belgien.

Der Trainer des FC Schalke 04 war in seiner Heimat heiß begehrt. Sowohl der FC Brügge als auch der KRC Genk sollen Geraerts auf der Liste gehabt haben. Doch nun steht fest: Geraerts bleibt auch nächste Saison bei Königsblau.

FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Klarheit

Der S04-Coach beendet alle Wechselspekulationen selbst! „Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein – und darauf freue ich mich sehr“, sagt er gegenüber dem „Kicker“. Damit ist ein Abgang in diesem Sommer vom Tisch. Bei S04 dürfte man unterdessen ordentlich durchatmen.

Mit dem klaren Bekenntnis des Trainers hat der S04 nun auch volle Planungssicherheit für den (Transfer-)Sommer. Obendrein betonte Geraerts, dass ein Wechsel nie konkret gewesen sei. Laut „Kicker“ beantwortete er eine Nachfrage zu konkreten Angeboten an seine Person mit einem klaren „Nein“.

Dass es einige lose Anfragen gab, leugnete er jedoch nicht. „Ich sehe das so: Dass Verantwortliche anderer Vereine auf unsere Arbeit aufmerksam werden, interpretiere ich als Kompliment. Ich handhabe es nach dem Ende einer jeden Saison immer gleich: Nach dem letzten Spieltag spreche ich mit meinem Berater und meiner Familie, das war schon als Spieler so“, so der Belgier.

„Blicke positiv in die Zukunft“

Geraerts bleibt also auch ein weiteres Jahr am Berger Feld – trotz der turbulenten letzten Monate. „Meine ersten acht, neun Monate auf Schalke waren maximal intensiv. In dieser Zeit hat sich vieles verändert, wir mussten viele Herausforderungen und Krisen meistern“, sagt der S04-Coach. „Da ist es wichtig, einmal einen Strich darunter und eine ordentliche Analyse zu machen. Das haben wir gemacht, jeder für sich und zusammen mit den Verantwortlichen des Vereins“, ergänzte Geraerts.

Letztlich gab er noch einen kleinen Einblick in die Gespräche mit den S04-Bossen. „Der Austausch war gut, er war kritisch und offen, deswegen blicke ich positiv in die Zukunft“, so der Belgier.