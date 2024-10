Schalke 04: Es kommt immer dicker – heftiger Dämpfer um Leistungsträger

Schalke 04 verliert die Premiere von Kees van Wonderen! Königsblau muss sich in Hannover mit 0:1 geschlagen geben und rutscht so weiter in den Tabellenkeller. Die Leistung der Knappen war viel zu schwach, von Königsblau kam viel zu wenig.

Doch nicht nur die Niederlage ist ein heftiger Rückschlag für Schalke 04. Denn zu allem Überfluss ist Kapitän Kenan Karaman auch für das nächste Spiel gegen Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) gesperrt.

FC Schalke 04: Karaman holt sich fünfte Gelbe Karte

Königsblau verpasst den Befreiungsschlag und verliert das erste Spiel unter dem neuen Coach hochverdient. Die Knappen sind früh in Rückstand geraten, sind viel zu spät aufgewacht und haben sich über weite Teile der Partie überhaupt nicht am Spiel beteiligt. Die Leistung von S04 war eine dicke Enttäuschung für die vielen mitgereisten Schalke-Fans.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit kam es jedoch noch dicker: Denn Karaman hat sich nach einem Foul im Angriffsdrittel die fünfte Gelbe Karte abgeholt und wird seinem Team in der kommenden Partie daher fehlen. Sehr, sehr bitter für Karaman und Schalke.