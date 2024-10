Schalke 04: Es kommt immer dicker – heftiger Dämpfer um Leistungsträger

Schalke 04 verliert die Premiere von Kees van Wonderen! Königsblau muss sich in Hannover mit 0:1 geschlagen geben und rutscht so weiter in den Tabellenkeller. Die Leistung der Knappen war viel zu schwach, von Königsblau kam viel zu wenig.

Doch nicht nur die Niederlage ist ein heftiger Rückschlag für Schalke 04. Denn zu allem Überfluss ist Kapitän Kenan Karaman auch für das nächste Spiel gegen Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) gesperrt.

FC Schalke 04: Karaman holt sich fünfte Gelbe Karte

Königsblau verpasst den Befreiungsschlag und verliert das erste Spiel unter dem neuen Coach hochverdient. Die Knappen sind früh in Rückstand geraten, sind viel zu spät aufgewacht und haben sich über weite Teile der Partie überhaupt nicht am Spiel beteiligt. Die Leistung von S04 war eine dicke Enttäuschung für die vielen mitgereisten Schalke-Fans.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit kam es jedoch noch dicker: Denn Karaman hat sich nach einem Foul im Angriffsdrittel die fünfte Gelbe Karte abgeholt und wird seinem Team in der kommenden Partie daher fehlen. In der 77. Minute foulte der Angreifer Hannover-Akteur Enzo Leopold und wurde dafür verwarnt.

++ Hannover – Schalke: Fan-Spektakel bei van Wonderen-Debüt – S04-Anhänger sorgen für Gänsehaut ++

Sehr, sehr bitter für Karaman und Schalke. Der Kapitän ist der Dreh- und Angelpunkt der Offensive, ganze sechs Torbeteiligungen sammelte der Türke bisher. Gegen Fürth wird van Wonderen auf den Stürmer verzichten müssen.

S04-Offensive präsentiert sich zu harmlos

Im Spiel bei Hannover 96 wollte sich Königsblau zunächst auf die Defensive fokussieren, doch schon nach drei Minuten klingelte es im Kasten des S04. Nach einem Freistoß sind die Gastgeber in Führung gegangen. Auf Seite des S04 dauerte es satte 40 Minuten bis zum ersten Torschuss, insgesamt hatte Königsblau kaum nennenswerte Torchancen.

Weitere News:

Und nun fehlt auch noch der beste Scorer. Auf van Wonderen wartet eine Menge Arbeit, denn mit dem Auftritt seiner Mannschaft kann er nicht zufrieden sein. Dazu wird die Lage immer prekärer – mit acht Punkten nach neun Spielen steht Königsblau nun auf Platz 14. Der Abwärtstrend hält an.