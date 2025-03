Schalke 04: Blitz-Comeback von Hamache? Jetzt spricht der S04-Star selbst

Es war eine der guten Nachrichten für Schalke 04 in den letzten Tagen: Zu Beginn der Länderspielpause sind Emil Höjlund und Moussa Sylla wieder ins Training eingestiegen. Die beiden Stürmer könnten schon nach der Abstellungsperiode wieder eine Option sein. Auch Ilyes Hamache macht Fortschritte.

Der Franzose verletzte sich vor einigen Wochen an der Achillessehne. Es ist sogar das Saisonaus befürchtet worden. Nun hat er erste Laufeinheiten absolviert. Doch wann könnte er für Schalke 04 wieder eine Alternative sein?

Schalke 04: Hamache erstmals wieder auf dem Rasen

Königsblau hatte in den vergangenen Wochen einmal mehr mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Gleich mehrere wichtige Akteure sind verletzt ausgefallen. Einer von ihnen war Hamache, der seither an seinem Comeback arbeitet. Doch wann kann S04 wieder mit ihm rechnen?

Diese Frage konnte auch er selbst nicht beantworten. „Ich arbeite in der Reha hart an mir. Mein Ziel ist es, in die bestmögliche Verfassung zu kommen und möglichst schnell auf den Platz zurückzukehren. Wann genau das sein wird, kann ich noch nicht absehen“, so der 22-Jährige.

„Die Verletzung war ein Schlag für mich. Der Trainer hatte mir gerade immer mehr Spielzeit gegeben und mein Selbstvertrauen stieg. Da ist es schon sehr bitter, vorerst nur zusehen zu können“, ergänzte der S04-Youngster, der in zehn Spielen noch immer auf seine erste Torbeteiligung im S04-Dress wartet.

Hamache mit Aufstiegsansage

Spätestens in der kommenden Saison möchte der S04-Flügelspieler mit Königsblau dann richtig angreifen. „Jeder Fußballer will das Maximale erreichen. Mein Ziel ist es, eines Tages mit Schalke aufzusteigen. Und irgendwann möchte ich in meiner Karriere auch Titel gewinnen“, erklärt Hamache seine Ziele.

Ob dies schon im kommenden Jahr gelingen kann, darf angezweifelt werden. Doch Hamache möchte in den kommenden Wochen und Monaten die nächsten Schritte in seiner Entwicklung gehen. Sein großes Potenzial hat er vor seiner Verletzung bereits andeuten können.