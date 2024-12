S04-Boss mit pikantem Geständnis – „Hat uns ein Jahr zurückgeworfen“

Bei Schalke 04 ging es sportlich in den letzten beiden Wochen wieder etwas bergauf. Und doch bleibt die Lage bei Königsblau angespannt. Denn finanziell ist der Klub weiterhin stark angeschlagen. Dazu steht auch der Drei-Jahres-Plan vom S04 auf der Kippe.

S04-Boss Axel Hefer blickt im Interview bei „Sky“ auf die Hinrunde und das gesamte Jahr 2024 zurück. Dabei kommt er zu dem Schluss: Einmal mehr hat man ein Jahr verschenkt. Schließlich steht S04 genauso schlecht da wie in der vergangenen Saison.

S04-Aufsichtsratsboss Hefer spricht Klartext

In dieser Saison sollte alles anders werden. Steckte man in der letzten Spielzeit bis spät in der Saison im Abstiegskampf, war in diesem Jahr eine ruhige Saison im gesicherten Mittelfeld das Ziel. Die Verantwortlichen wollten die Mannschaft weiterentwickeln, um dann in den kommenden zwei Jahren in Liga zwei richtig anzugreifen.

Stand jetzt steht dieser Plan gehörig auf der Kippe. Schalke steckt wieder tief unten drin und auch nach den beiden starken Auftritten in Paderborn (4:2) und gegen Düsseldorf (1:1) richtet sich der Blick weiter nach unten, statt etwas nach oben schielen zu können.

Das Jahr 2024 war für Schalke im Großen und Ganzen mal wieder eins zum Vergessen: Ein weiterer Umbruch, der kaum Früchte getragen hat, viele Personalwechsel und weiterhin große Probleme im Verein. Im „Sky“-Interview hat Hefer nun die Auswirkung der sportlichen und finanziellen Krise angesprochen.

S04 sucht neuen starken Mann

„Ob es das schwerste Jahr war, weiß ich nicht. Aber man muss schon sagen, dass es uns ein Jahr zurückgeworfen hat. Wir stehen genau da, wo wir vor einem Jahr waren. Das ist frustrierend“, merkte der S04-Boss an. „Wir müssen da definitiv die richtigen Schlüsse draus ziehen“, so Hefer weiter.

Was genau das bedeutet und wie er den Klub wieder in die richtige Richtung bringen möchte, ließ Hefer offen. Eine Maßnahme ist jedoch die Rückkehr eines Sportvorstandes. Schalke benötigt klare Strukturen in der Führungsetage – ein starker Mann im Sport soll da helfen. Dieser wird allerdings wohl erst im nächsten Jahr kommen.