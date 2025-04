„Bares für Rares“-Star rührt mit klarer Geste: „Wo ist mein Tränenglas?“

Im Pulheimer Walzwerk fliegen die Fetzen! Doris und Winfried Bauer aus Kludenbach bringen ein altes Brettspiel zu „Bares für Rares“. Gefunden auf dem Dachboden, hoffen sie auf einen guten Deal.

Das Spiel, „Fröhliche Rheinfahrt“ aus den 1930er-Jahren, begeistert Experten und Händler gleichermaßen. „Es ist kein Spiel, wo man sich gegenseitig schlagen kann oder sonstiges. Also es geht eher darum, dass es eine gemütliche und fröhliche Rheinfahrt sein muss“, so Detlev Kümmel (57).

Der Experte schätzt den Wert auf 100 bis 150 Euro. Doch die Bauers hatten mit 40 bis 50 Euro gerechnet. Ein Schnäppchen?

„Bares für Rares“: Irres Showdown im Händlerraum

Im Händlerraum geht’s dann richtig zur Sache. Julian Schmitz-Avila (38), voller Heimatstolz, startet mit 80 Euro. Doch Fabian Kahl (33) lässt nicht locker und bietet 100 Euro. Schmitz-Avila scheint sichtlich verärgert: „Ich habe mit meinem ersten Gebot wirkliche Heimatverbundenheit gezeigt.“

In Zehn-Euro-Schritten treiben sich die beiden hoch. Die Spannung steigt, und es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht. „Du bist eine Kollegensau“, wirft Steve Mandel (71) Kahl an den Kopf. Auch Markus Wildhagen (58) kann es kaum fassen: „Was ist denn da los? (…) Das ist doch unfassbar.“

Am Ende gibt Schmitz-Avila genervt auf. Kahl schnappt sich das Spiel für 160 Euro. Der besondere Clou? Am Ende verschenkt der Händler sein neu erworbenes Spiel an Julian Schmitz-Avila. Eine Geste die Händler zeigt sich darüber gerührt: „Wo ist mein Tränenglas?“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV. Sendung verpasst? Kein Problem! In der ZDF-Mediathek lassen sich alle Folgen nachholen.