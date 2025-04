FC Schalke 04: Nach Abwehr-Knall! Jetzt blickt jeder auf DIESE Entscheidung

Nach dem 3:3-Unentschieden in Fürth ist Trainer Kees van Wonderen der Kragen geplatzt. Er wetterte heftig gegen seine Schützlinge, besonders die Abwehrspieler bekamen dicke Kritik vom Trainer des FC Schalke 04 ab. So hatte man den Niederländer zuvor noch nicht erlebt.

Man merkte schnell, dass es in ihn seit Wochen brodelt und es nun aus ihm herausgeplatzt ist. Mit Blick auf die kommenden Wochen – insbesondere auf das nächste Spiel gegen Ulm (Sonntag, 06. April, 13.30 Uhr) – wird es spannend zu sehen sein, ob und wie der Coach des FC Schalke 04 etwas ändern wird.

FC Schalke 04: Bekommt Sanchez noch eine Chance?

Van Wonderen holte nach dem Last-Minute-Punkt in Fürth zum Rundumschlag aus, kritisierte seine Verteidigung heftig und zeigte seinen Frust ob der schlechten Leistungen in den letzten Wochen. Sowohl Ron Schallenberg als auch Felipe Sanchez erwischten einmal mehr keinen guten Tag. Einmal mehr fing sich Königsblau drei Tore oder mehr ein – zum sechsten Mal in dieser Spielzeit.

Der Niederländer übernahm Mitte Oktober mit dem Auftrag, die Defensive zu stabilisieren. Das ist alles andere als aufgegangen. Doch wie geht van Wonderen die verbleibenden sieben Spiele in dieser Saison an? Fakt ist: Er hat in dieser Saison schon vier Innenverteidiger eingesetzt – keiner von ihnen konnte auch nur annähernd überzeugen.

Schallenberg dürfte weiterhin gesetzt sein, sofern er fit bleibt. Tomas Kalas spielt keine große Rolle unter dem Niederländer. Und dann bleiben noch Marcin Kaminski und Sanchez. Kaminski fehlte in Fürth aufgrund einer Gelbsperre, spielte zuvor nahezu jede Partie. Sanchez bekam in Fürth seit Monaten mal wieder eine Chance, konnte sie jedoch nicht nutzen. Wer darf also gegen Ulm und in den kommenden Wochen ran?

Geht van Wonderen einen drastischen Schritt?

Da Kaminski zuletzt etwas angeschlagen war, dürfte die Trainingswoche ein entscheidender Faktor für die Entscheidung des Trainers sein. Kaminski bringt die nötige Erfahrung mit, bei ihm weiß van Wonderen, was er bekommt. Sanchez hingegen soll die Zukunft sein und braucht dringend Spielpraxis, um in der kommenden Saison eine echte Alternative sein zu können. Oder lässt er gar beide spielen und stellt auf eine defensive Dreierkette um?

Damit könnte er auf der einen Seite etwas mehr Stabilität in die Abwehr bekommen, auf der anderen Seite wäre es für die Spieler ein komplett neues System? Schließlich hat man sich früh in der Saison von der Idee, eine Dreier-/Fünferkette spielen zu lassen, verabschiedet.

So oder so: Eine große Veränderung der defensiven Stabilität ist in dieser Saison nicht mehr zu erwarten. Egal, wen van Wonderen in den letzten Wochen und Monaten auch spielen lassen hat: Defensiv präsentierte sich S04 nahezu in jedem Spiel desolat. Allerdings könnte seine Entscheidung einen großen Einfluss auf die Zukunft einzelner Spieler und der gesamten Mannschaft haben.