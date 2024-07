FC Schalke 04: Nächster Deal steht kurz bevor – kommt es zur irren Rückkehr?

Der Umbruch beim FC Schalke 04 hat seine Spuren hinterlassen: Im Vergleich zur letzten Saison wurde nahezu der gesamte Trainerstab von Cheftrainer Karel Geraerts ausgetauscht. Mike Büskens, Simon Henzler, Matthias Kreutzer mussten gehen. Sidney Sam und Stephan Loboue sind bisher neu hinzugekommen.

Doch neben Tim Smolders, der als enger Betrauter von Geraerts geblieben ist, und den beiden genannten Assistenztrainern wird wohl noch ein weiterer Co-Trainer zum FC Schalke 04 stoßen. Die Knappen-Anhänger fangen an, zu träumen.

FC Schalke 04: Geraerts bekommt wohl weiteren Co-Trainer

Mit Sam hat Geraerts bereits einen neuen Co-Trainer bekommen, mit Loboue ist auch der neue Torwarttrainer installiert worden. Laut der „WAZ“ wird es dabei jedoch nicht bleiben: Geraerts soll darauf gepocht haben, einen weiteren Vertrauten zu bekommen. Dieser Wunsch soll nun von den S04-Bossen erfüllt werden.

Demnach wurde ein geeigneter Kandidat schon gefunden, der Name wird aber noch geheim gehalten. Es handele sich um einen Belgier. Die Verhandlungen mit dem möglichen neuen Co-Trainer sollen noch laufen. Schon in Kürze könnte der Deal über die Bühne gebracht werden.

Damit dürfte das Trainerteam für die kommende Saison auch komplett sein. Smolders und der neue Mann sind dann Geraerts‘ wichtigste Ratgeber, Sam rückt ins zweite Glied – ähnlich wie Mike Büskens zuletzt ist er weiter bei den Profis dabei, erhält aber andere Aufgaben.

Schon als Spieler war er Fanliebling auf Schalke. kennt Emile Mpenza nun als Co-Trainer zu Königsblau zurück? Foto: imago images/Contrast

S04-Fans träumen von Mpenza

In den kommenden Tagen dürfte der nächste und auch letzte Co-Trainer also schon offiziell vorgestellt werden. Bis zum Saisonstart sind es noch kapp drei Wochen, in denen er sich dann dem Team vorstellen und sich auf Schalke einfinden kann. Die S04-Anhänger träumen jedoch von einer Personalie, die das gar nicht müsste.

Einige Fans wollen Ex-S04-Profi Emile Mpenza als neuen Co-Trainer. Mpenza war von 2002 bis 2003 auf Schalke. Er würde sich also bestens auf dem Berger Feld auskennen, dazu würde auch die Nationalität passen.

„Wie geil wäre Mpenza als Co-Trainer? Der würde die Stürmer richtig treffsicher machen“, schreibt ein Fan auf „X“ über den ehemaligen S04-Stürmer, der in 96 Pflichtspielen 57 Torbeteiligungen sammelte und zweimal den Pokal mit Königsblau gewann. „Das wäre doch mal eine Hammer-Lösung“, betonte ein anderer Anhänger.