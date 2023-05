FC Schalke 04: Vom Unglücksraben zum Hoffnungsträger – ER wird zum Lichtblick der S04-Fans

Das Finale Furioso steht vor der Tür. Für den FC Schalke 04 geht es am kommenden Samstag (27. Mai) in Leipzig um nichts Geringeres als die Rettung in der Bundesliga. Um diese zu schaffen, benötigt Blau-Weiß ein kleines Wunder. Angesichts der Tabellenkonstellation und der anstehenden Aufgabe haben viele den Pottklub bereits abgeschrieben.

Doch der FC Schalke 04 sich selbst noch nicht. Trotz der heiklen Lage glauben sowohl das Team als auch die Fans noch an den Turnaround. Dabei wird ein Spieler derweil zu Schalkes Hoffnungsträger. Nach einer äußerst durchwachsenen Saison blüht dieser derzeit richtig auf und soll sein Team bestenfalls nun zur Liga-Rettung schießen.

FC Schalke 04: Schwierige Saison für Polter

Sein Wechsel zum S04 sorgte durchaus für Aufsehen: Im vergangenen Sommer verpflichtete Königsblau Sebastian Polter für knapp anderthalb Millionen Euro vom VfL Bochum. Die Reviernachbarn sind auf Polter nicht mehr allzu gut zu sprechen. Erst wenige Wochen vor seinem Wechsel betonte Polter, dass er sich vorstellen könne, noch lange in Bochum zu bleiben. Nach seinem Wechsel flogen ihm diese Aussagen um die Ohren. Auch die S04-Fans waren von diesem Deal anfangs nicht sonderlich begeistert, hielten ihn für zu teuer. Anderthalb Millionen Euro für einen Back-Up hinter Terodde? Das konnten die Knappen-Anhänger nicht nachvollziehen.

Und auch seine Anfangszeit bei S04 war nicht sonderlich erfolgreich. Zwar kam er unter Ex-Trainer Frank Kramer mehr oder weniger regelmäßig zum Einsatz, für die gewünschten und benötigten Torbeteiligungen sorgte Polter jedoch nicht. Nach dem Trainer-Wechsel hatte man auf Schalke die Hoffnung, dass der Stürmer nun durchstartet. Thomas Reis und Polter kannten sich bereits aus Bochum. Dort funktionierte Polter und trug einen großen Anteil zum Klassenerhalt der Bochumer bei.

++ FC Schalke 04: Fans reiben sich verwundert die Augen – geht S04 wirklich diesen Schritt? ++

In der Winterpause folgte dann die große Hiobsbotschaft für Polter und Schalke: Der 32-Jährige verletzte sich schwer. Diagnose: Kreuzbandriss – Prognose: Saisonaus. Ein herber Schlag für den Angreifer. Doch er kämpfte sich zurück und feierte nur vier Monate nach der Verletzung sein Blitz-Comeback. Seither zeigt er, was er der Mannschaft geben kann. Bei seinem Comeback gegen Bremen war er an beiden Toren entscheidend beteiligt. Auch in Mainz überzeugte er nach Einwechslung mit einer guten Leistung. Im vergangenen Heimspiel gegen Frankfurt folgte dann der erste Treffer nach seinem Kreuzbandriss. Er erzielte den wichtigen 2:2-Ausgleich.

S04-Fans glauben an Polter

Sein Blitz-Comeback und die starken Leistungen in den letzten Wochen haben Polter zu einem echten Hoffnungsträger der S04-Fans werden lassen. Kult-Knipser Simon Terodde fehlt gesperrt, Michael Frey spielte zuletzt keine allzu große Rolle mehr. Gut denkbar also, dass der 32-Jährige erstmals seit 30. Oktober wieder in der Startelf steht. Voraussetzung sei seine Fitness, erklärte sein Trainer. Man müsse schauen, ob und für wie viel Minuten es reiche. Polter selbst erklärte, dass er „noch keine Luft für 90 Minuten“ habe. Dennoch gilt: Besteht er den Fitness-Test von Reis und zeigt er sich bereit für einen Startelf-Einsatz, wird er wohl von Beginn an ran dürfen – für wie viele Minuten genau, wird sich dann zeigen.

Mehr News:

Dieses Szenario wäre bei den S04-Anhängern gern gesehen. Diese haben Polter als Hoffnung auserkoren und glauben daran, dass der gebürtige Wilhelmshavener zur Rettung verhelfen kann. Der Tenor der Fans: „Polter schießt uns zum Klassenhalt.“ Es wäre das Traum-Ende einer für ihn bescheidenen Saison. Mit einem Tor, das zum Klassenerhalt führen könnte, würde er sich auf Schalke nach nur einem Jahr wohl unsterblich machen.