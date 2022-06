FC Schalke 04 lässt Fans mit dieser Nachricht ausrasten! ER spielt auch nächste Saison für S04

Zu erfolgreichen Bundesliga-Zeiten investierte Schalke 04 Millionen in neue Spieler. Von den teuersten Transfers haben jedoch nur wenige wirklich gezündet. Wir zeigen Dir die fünf teuersten Transfers der Vereinsgeschichte.

Seit Dienstag (7. Juni) gibt es beim FC Schalke 04 jeden Tag eine Meldung zu verkünden. Angefangen hat es mit der Trainer-Verkündung von Frank Kramer und jetzt gibt es die nächste Transfer-Nachricht.

Der FC Schalke 04 hat nämlich bekanntgegeben, dass die Leihe von Dong-gyeong Lee verlängert wird.

FC Schalke 04: Offiziell! Dong-gyeong Lee bleibt weiteres Jahr

Er absolvierte ein einziges Spiel für die Königsblauen in der Rückrunde und fiel dann verletzt aus. Dennoch hat der FC Schalke 04 Dong-gyeong Lee erneut vom südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai ausgeliehen. Die Leihe ist bis zum Jahresende datiert.

Das ist Lee Dong-Gyeong

Geburt: 20.09.1997 in Daegu (Südkorea)

Position Zentrales/Offensives Mittelfeld/ Rechter Flügel

Größe: 1,75 Meter

Aktueller Verein: Ulsan Hyunda

Vertrag bis 2023

Sorgte bei den Olympischen Spielen in Tokyo für Aufsehen. Gilt seither als „Südkoreanischer Messi“

Schalke besitzt außerdem die Option einer dauerhaften Verpflichtung des 24-Jährigen, das teilte der Klub am Freitag mit.

Dong-gyeong Lee wird auch zukünftig das #S04-Trikot tragen 🙌🏽



Der Offensivspieler wird erneut von Ulsan Hyundai ausgeliehen. Die Leihe ist bis zum Jahresende datiert, die Knappen besitzen darüber hinaus Optionen zur dauerhaften Verpflichtung.



Schön, dass du bei uns bleibst! 😊 — FC Schalke 04 (@s04) June 10, 2022

„Wir sind nach wie vor absolut von Dong-gyeongs Qualitäten überzeugt. Nachdem ihn zuletzt ein Mittelfußbruch ausgebremst hat, kann er in der Hinrunde hoffentlich zeigen, was für ein ausgezeichneter Techniker er ist“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder. „Er ist variabel einsetzbar und wird uns in der Bundesliga Offensiv-Impulse verleihen. Daher freuen wir uns sehr, dass er bei uns bleibt.“

FC Schalke 04: Lee freut sich über Verbleib

Auch der Südkoreaner ist glücklich über die Entscheidung: „Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen. Ich habe in den vergangenen Monaten gemerkt, welche Wucht der Club hat. Ich kann es daher kaum abwarten, das Trikot in der kommenden Saison zu tragen und die Vereinsfarben auf dem Rasen zu repräsentieren. Dafür arbeite ich jeden Tag hart an meinem Comeback.“

Chef-Trainer Frank Kramer freut sich ebenfalls, Lee bald in Aktion zu sehen. „Er bringt ein wirklich spannendes Profil. Ich freue mich darauf, ihn bald in der täglichen Trainingsarbeit kennenzulernen und gemeinsam mit ihm seine Rolle in der Mannschaft zu entwickeln.“

Im Winter hatte Schalke Lee verpflichtet, der in seiner Heimat als „südkoreanischer Messi“ abgefeiert wird. Eine halbjährige Leihe war geplant. Sollte der Nationalspieler sieben Einsätze in königsblau absolvieren, hätte eine Kaufpflicht über eine Millionen Euro gegriffen. Diesen Wert erreichte Lee aber nicht ansatzweise. Ein Mittelfußbruch warf ihn schon nach seinem ersten Schalke-Spiel raus – die Saison war gelaufen. In der nächsten Saison darf sich Lee also dann endlich richtig unter Beweis stellen.

Beim FC Schalke 04 stand Dong-Gyeong Lee wegen einer schweren Verletzung nur 30 Minuten auf dem Platz. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Bei den Fans ist Lee schon seit seiner Ankunft sehr beliebt. Dementsprechend glücklich sind auch die Anhänger, dass der Südkoreaner bleibt. „Richtige Entscheidung. Lee hat eine zweite Chance verdient und wird jetzt zeigen, was er kann“, „Jaaa! Wichtig und richtig“ und „Einmal mehr starke Arbeit von Schröder. Hoffentlich wird Lee dann sogar verpflichtet“, heißt es auf Twitter in den Kommentaren. (oa)