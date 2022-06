FC Schalke 04: Traurige Gewissheit! ER verlässt den S04 endgültig

Nun herrscht traurige Gewissheit! Timo Becker verlässt den FC Schalke 04.

Der Verteidiger wechselt zu Holstein Kiel. Damit verliert der FC Schalke 04 einen Fanliebling.

FC Schalke 04: Offiziell! Timo Becker ist weg

Es hat sich bereits angebahnt, nun ist es offiziell. Timo Becker verlässt Schalke 04. Der 25-jährige Verteidiger heuert zukünftig bei Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga an. Im Norden unterschreibt er einen Vertrag bis 2025.

-----------------------------------------------

Das ist Timo Becker:

Geboren am 25.03.1997 in Herten

Position: Innenverteidigung

Größe: 1,90 Meter

Spielte in einigen Gelsenkirchener Jugendmannschaften

Kam 2007 in die Knappenschmiede

Wechselte 2013 in die Jugendabteilung von RW Essen

Kehrte 2019 in die zweite Schalker-Garde zurück

Gilt als auf Schalke als Publikumsliebling

-----------------------------------------------

Damit verliert S04 einen Publikumsliebling. So fiel Becker bei den Aufstiegsfeierlichkeiten als großer Stimmungsmacher auf. Auf sportlicher Ebene spielte er jedoch keine Rolle. Die vergangene Saison wurde Becker bereits nach Hansa Rostock ausgeliehen.

Becker: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung"

„Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier in Kiel mit einigen bekannten Gesichter", wird Becker in einem Statement seines neuen Klubs zitiert. „Die Spielphilosophie des Trainers kommt meiner Spielweise entgegen und so hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft gleich von Anfang an helfen kann", so der Ex-Schalker weiter.

+++FC Schalke 04 verkündet Vertragsverlängerung – „Wir sind froh“+++

Auch der Verein zeigt sich zufrieden: „Mit Timo Becker bekommen wir einen dynamischen und körperlich robusten Spieler für unsere Defensive. Er ist variabel einsetzbar und hat in den vergangenen Spielzeiten bewiesen, dass er uns direkt helfen kann.", äußert sich Geschäftsführer Sport Uwe Stöver auf Social Media zum Transfer.

-----------------------------------------------

Mehr News zu Schalke

FC Schalke 04: Ex-Bundesliga-Star ablösefrei zu haben – schnappt S04 zu?

FC Schalke 04 lässt Fans mit dieser Nachricht ausrasten! ER spielt auch nächste Saison für S04

FC Schalke 04: Neu-Trainer Kramer – DIESE Aktion werden ihm die S04-Fans niemals vergessen

-----------------------------------------------

Neue Aufgabe in Kiel

Auch die Kieler-Fans scheinen sich bereits auf den Neuzugang zu freuen. Neben der Verkündigung teilt der Verein etliche Kommentare auf Social Media. Schalker-Anhänger dürften derweil traurig sein. Zwar schmerzt der Abgang auf sportlicher Ebene nicht allzu sehr, den Charakter dürften die Fans dennoch vermissen.