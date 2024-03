FC Schalke 04: Letzte Chance für S04-Star – für ihn geht es jetzt um Alles

2021 kehrte Danny Latza nach zehn Jahren zu seinem Herzens- und Heimatverein zurück. Der gebürtige Gelsenkirchener wurde direkt zum Kapitän gewählt – für viele Fans des FC Schalke 04 war der 34-Jährige der Königstransfer nach dem Abstieg in Liga zwei.

Doch Latzas Zeit beim FC Schalke 04 verlief für beide Seiten alles andere als optimal. Der Routinier war über weite Teile der Saisons verletzt und konnte seinem Team nicht konstant helfen. Die Spiele, in denen der Schalker wirklich überzeugen konnte, sind rar.

FC Schalke 04: Verletzungsschmach statt Königstransfer

Ganze sechs Partien absolvierte Latza seit seiner Rückkehr zum S04 über die volle Distanz. Insgesamt kommt er auf 48 Einsätze, seitdem er sein Comeback bei Königsblau gefeiert hat. Als Kapitän sind das überschaubare Zahlen. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit hat Latza sein Amt vor der laufenden Saison von sich aus niedergelegt.

Auch in dieser Saison spielt Latza keine große Rolle. Leidglich zweimal stand er in der Startelf, in keinem Spiel spielte er über die vollen 90 Minuten. S04-Coach Karel Geraerts setzt nicht auf Latza, ein Abschied im Sommer ist mehr als denkbar.

++ Schalke-Fans können es kaum fassen! Tragische Soppy-Gewissheit offiziell ++

Wie viele andere könnte Latza den Verein im Sommer wieder verlassen. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus – und eine Verlängerung wird seitens des Klubs wohl nicht angestrebt. Zwar kassiert Latza bei S04 kein XXL-Gehalt, aber sein sportlicher Einfluss auf das Team reicht schlichtweg nicht mehr aus.

Latza vor Startelfeinsatz in Berlin

Vor dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr) darf sich der Routinier jedoch Hoffnung machen, das erste Mal seitdem Pokalspiel bei St. Pauli im Oktober in die Startelf zu rücken. Paul Seguin fehlt dem S04 gelb gesperrt und alles deutet darauf hin, dass Geraerts Schallenberg weiterhin in der defensiven Zentrale einsetzen möchte. Somit bliebe für die Position vor der Viererkette nur Latza. Youngster Assan Ouedraogo kommt aus einer langen Verletzung und dürfte wohl kaum von Beginn an ran dürfen.

Weitere News:

Für Latza könnte das Spiel in Hertha die letzte Chance sein, sich für ein weiteres Jahr bei Königsblau zu empfehlen. Kehrt Seguin zurück, dürfte Latza wohl keine weitere Möglichkeit bekommen, sich von Beginn an zu zeigen. Ist das Auswärtsspiel bei der alten Dame also Latzas Gelegenheit? Fakt ist: Es könnte durchaus der letzte Startelf-Auftritt von Latza im S04-Dress sein – sofern er tatsächlich von Anfang an ran darf.