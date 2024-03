Schalke-Fans können es kaum fassen! Tragische Soppy-Gewissheit offiziell

Seine beiden Startelfeinsätze gegen St. Pauli (3:1) und Paderborn (3:3) machten Lust auf mehr. Die Fans des FC Schalke 04 waren begeistert von Brandon Soppy und seinen Auftritten. Die Hoffnung, dass der Franzose für den Rest der Rückrunde zum wichtigen Kern der Mannschaft wird, war groß.

Doch nach nur zwei guten Spielen folgt nun schon wieder ein bitterer Rückschlag. Soppy hat sich gegen Paderborn eine muskuläre Verletzung zugezogen und wird dem FC Schalke 04 vorerst fehlen. Das bestätigte der Pottklub am Mittwoch (13. März).

FC Schalke 04 verkündet Soppy-Ausfall

Schon Mitte der ersten Halbzeit blieb Soppy nach einem Laufduell mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen und ließ sich von den Teamärzten behandeln. Doch der Franzose lief die Verletzung vorerst raus, spielte weiter. Erst in der 63. Minute konnte er nicht mehr. Nach gut einer Stunde war für den Winter-Neuzugang Schluss.

„Ich habe ihn am Samstag in der Halbzeit gefragt, da hat er gehumpelt. Umso mehr waren wir verwundert, dass es jetzt etwas Muskuläres ist“, betonte Leiter Lizenzspielerbereich Gerald Asamoah. Zunächst ging der Klub von Knieproblemen aus, letztlich stellte es jedoch als Oberschenkelblessur heraus.

++ FC Schalke 04: Ouedraogo-Wende! S04-Fans atmen auf ++

Schon am Montag und Dienstag fehlte Soppy im Mannschaftstraining. Die Fans äußerten erste Befürchtungen, dass der Rechtsverteidiger nun erneut ausfallen könnte. Nun wurde dies also bestätigt. Soppy wird dem S04 in Berlin definitiv fehlen.

Soppy nach der Länderspielpause wieder ein Thema?

Für Soppy und S04 ist das natürlich enorm bitter. Der Neuzugang ist gerade richtig fit geworden und hat sich gut in der Mannschaft eingefunden. Der Franzose konnte in den beiden Spielen seine Klasse unter Beweis stellen und dem Team sichtlich helfen. Die großen Probleme auf der rechten Defensivseite waren in den beiden Spielen kein Thema mehr.

Weitere News:

Das Gute aus S04-Sicht: Nach dem Hertha-Spiel steht die Länderspielpause an. In der spielfreien Zeit wird sich Soppy wieder erholen und genesen können, um gegen Karlsruhe (Sonntag, 31. März, 13.30 Uhr) wieder zur Verfügung zu stehen.