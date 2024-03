Wahnsinn um Ex-S04-Juwel nimmt seinen Lauf! Sensation rückt immer näher

Der Abgang von Daniel Kyerewaa schmerzte einigen Fans des FC Schalke 04 enorm. Viele Anhänger dachten, dass der Offensiv-Akteur den Sprung von der U23 zu den Profis schaffen würde. Doch diese Chance blieb ihn verwehrt. Daher verließ er Königsblau im vergangenen Sommer.

Kyerewaa blieb in Westfalen und zog es zu Preußen Münster in die dritte Liga. Dort ist der Ex-Schalker unangefochtener Stammspieler. Der gebürtige Düsseldorfer spielt eine herausragende Saison und hat einen großen Anteil daran, dass Münster als Aufsteiger von der zweiten Liga träumen darf.

Ex-Schalker Kyerewaa vor Zweitliga-Aufstieg

Seit 13 Spielen ist Preußen Münster ungeschlagen, ganze sieben Spiele gewannen die Adlerträger in Folge. Erst in der letzten Saison stieg Preußen nach vielen Jahren von der Regionalliga in die dritte Liga auf. Das Ziel vor der Saison: Den direkten Wiederabstieg zu verhindern.

Doch davon sind die Preußen derzeit ganz weit weg. Statt nach unten schielen die Westfalen seit Wochen nur noch nach oben. Am Samstag (30. März) stand das Top-Spiel gegen Dynamo Dresden an. Die Sachsen standen vor der Partie noch vor Münster. Doch die Westfalen gewannen auch das Spitzenspiel (1:0) und zogen an Dresden vorbei.

Nach 31 Spielen rangiert der Aufsteiger auf dem dritten Platz. Stand jetzt würde das die Relegation zur zweiten Liga bedeuten. Allerdings beträgt der Rückstand auf Platz eins gerade einmal zwei Punkte. In den kommenden zwei Wochen stehen noch die direkten Duelle mit dem Tabellenführer aus Regensburg und dem Zweitplatzierten aus Ulm an.

Kyerewaa in der kommenden Saison gegen S04?

Sollten Preußen und Kyerewaa auch in diesen beiden Partien punkten, könnte die große Sensation tatsächlich perfekt werden. In der vergangenen Saison schaffte die SV Elversberg den direkten Durchmarsch in Liga zwei. Derzeit sieht alles danach aus, als könnte dem Ex-Schalker mit seinem neuen Team dieses Kunststück ebenfalls gelingen.

Dann würde Kyerewaa sogar davon träumen können, in der kommenden Saison gegen Schalke zu spielen – vorausgesetzt Königsblau gelingt der Klassenerhalt. Wo auch immer die Preußen letztlich landen wird: Diese Spielzeit werden sowohl die Münster-Anhänger als auch die Spieler wohl so schnell nicht vergessen.