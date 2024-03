FC Schalke 04 komplett baff – Konkurrent sorgt für fettes Ausrufezeichen

Der Abstiegskampf in der zweiten Liga wird immer verrückter! Der FC Schalke 04 konnte am Samstag (30. März) von der eigenen Couch zusehen, wie gleich drei Konkurrenten im Einsatz waren. Eine Mannschaft ließ dabei alle staunen.

Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern verloren ihre Duelle und ermöglichten dem FC Schalke 04 somit mit einem Sieg gegen Karlsruhe Boden gutzumachen. Anders allerdings Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen brannten ein irres Feuerwerk ab.

FC Schalke 04: Braunschweig mit Torfestival

Die Löwen, die vor wenigen Wochen noch in der Veltins-Arena verloren hatten, empfingen am Karsamstag den SV Elversberg. Standen sie vor dem Anpfiff noch auf einem Abstiegsplatz, änderte sich das mit einer Gala gegen den Überraschungsaufsteiger.

Gleich fünf Tore schenkte Braunschweig dem Gegner ein. Besonders spektakulär gestaltete sich die Schlussphase. Zehn Minuten vor dem Ende verwandelte Hasan Kurucay einen Elfmeter mit voller Wucht zum 3:0 in den Winkel. In der Nachspielzeit gelang dem Konkurrenten des FC Schalke 04 dann sogar noch ein Doppelschlag, der das Ergebnis in die Höhe schraubte. Unter anderem traf Ex-S04-Talent Florian Krüger.

Tabelle verschiebt sich

Dadurch verschiebt sich auch die Tabellensituation im Keller. Punktetechnisch springt Braunschweig sowohl an Rostock (0:2 in Kiel) und Kaiserslautern (1:3 gegen Düsseldorf) vorbei. Und vorerst steht der BTSV auch vor den Knappen! Durch den hohen Sieg verbesserte man die eigene Tordifferenz deutlich. Trotz gleicher Punkte ist Schalke damit erstmal 15.

Allerdings hat S04 gegen Karlsruhe am Ostersonntag die Chance zurückzuschlagen – und selbst einen großen Satz zu machen. Mit einem Sieg (und Schützenhilfe von Osnabrück und Hannover) könnte Schalke gar auf Platz 12 springen.

Mit seinem Kantersieg hat Eintracht Braunschweig den Tabellenkeller wieder richtig spannend gemacht. Der FC Schalke 04 ist also gewarnt, ein ähnliches Desaster wie im Hinspiel gegen den Karlsruher SC vor eigenem Publikum zu verhindern.