Der FC Schalke 04 steckt bereits mitten in der Sommervorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison. Mit dabei sind gleich mehrere Youngster, die frischen Wind in das Team von Thomas Reis bringen und sich bestenfalls einen festen Kaderplatz ergattern sollen. Mit Keke Topp und Assan Ouedraogo trainieren derzeit die wohl größten Juwelen des S04 bei den Profis mit.

Ein anderes Talent hingegen fehlt noch im Training. Ibrahima Cisse ist derzeit noch mit der U23 Malis beim Afrika Cup unterwegs und steht dem FC Schalke 04 deshalb noch nicht zur Verfügung. Allerdings überzeugt er im Kreise der Nationalmannschaft und kann sich nun über eine starke Auszeichnung freuen.

FC Schalke 04: Cisse im Team der Gruppenphase

Wenn es um Ibrahima Cisse geht, scheiden sich beim S04 die Geister. Die einen versprechen sich in Zukunft eine Menge von ihm, die anderen sehen den Innenverteidiger als zu undiszipliniert an. Dass er über eine ganze Menge Potenzial verfügt, ist unumstritten. Abrufen konnte er es jedoch noch nicht allzu häufig.

Beim U23-Afrika Cup ist das anders. Der 22-Jährige kam in allen drei Gruppenphasenpartien zum Einsatz und absolvierte alle Spiele über die volle Distanz. Dazu überzeugte er mit guten Leistungen und hatte so einen großen Anteil an dem Halbfinal-Einzug seines Teams. Am Dienstagabend (04. Juli, 22.00 Uhr) trifft Cisse mit Mali auf die favorisierten Marokkaner. Dort werden der Schalker und seine Teamkollegen eine enorm starke Leistung brauchen. Marokko gewann alle drei Vorrundenspiele souverän.

Doch vor der Halbfinalpartie kann Cisse noch einmal eine Menge Selbstbewusstsein tanken. Denn durch seine überzeugenden Auftritte in den ersten drei Partien wurde der Defensiv-Akteur in das Team der Gruppenphase gewählt. Insgesamt sind drei Spieler der malischen Nationalmannschaft in der Elf der Vorrunde vertreten. Für Cisse und Co. ist das eine starke Belohnung für die guten Leistungen und das Weiterkommen.

Durchbruch bei S04 noch nicht gelungen

Bei Königsblau konnte er mit seinen Leistungen noch nicht wirklich überzeugen. Bisher kam er lediglich für die U23 des S04 zum Einsatz. An einen festen Kaderplatz in der Lizenzmannschaft hatte Thomas Reis während der vergangenen Saison noch nicht gedacht. „Er muss den inneren Schweinehund überwinden“, betonte der Übungsleiter vor einigen Wochen. Seine Qualität sei nicht das Problem, eher die Mentalität und die Disziplin.

Thomas Reis ist aber bereit, Cisse in dieser Saison eine neue Chance zu geben. Er weiß um sein Potenzial und würde den Defensiv-Akteur gerne in die Profimannschaft eingliedern. „Ich bleibe dabei, dass Ibra ein großes Talent ist. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Für mich hat er die besten Voraussetzungen von allen“, erklärte der 49-Jährige gegen Ende der vergangenen Saison. „Ich ärgere mich selbst, dass ich ihn noch nicht hinbekommen habe“, ergänzte er.

Für einen Platz im Team oder gar in der Startelf muss sich Cisse in den kommenden Wochen und Monaten beweisen. Das Reis viel von ihm hält, weiß er selber wohl auch. Seine Leistungen im Afrika-Cup sind da definitiv nicht von Nachteil. Sie geben ihm Selbstbewusstsein und zeigen, was in ihm steckt. Vielleicht ist es die Initialzündung für den endgültigen Durchbruch im Prodi-Bereich.