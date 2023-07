Beim FC Schalke 04 haben es Talente nicht so leicht. Kaum mehr junge Spieler aus der Knappenschmiede schaffen den Sprung zur Profi-Mannschaft der Königsblauen. Entweder werden sie dann verliehen und dann endgültig abgegeben – oder aber sie sitzen die ganze Zeit auf der Bank.

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte Ibrahima Cisse in der vergangenen Saison. Der Innenverteidiger des FC Schalke 04 könnte in der 2. Liga wichtig werden. Ob Cheftrainer Thomas Reis das genauso sieht?

FC Schalke 04: Youngster erlebt heftige Achterbahnfahrt

Im vergangenen Jahr holte der FC Schalke 04 das Talent aus der Jugend des KAA Gent. Bei den Knappen sollte er in Zukunft die Defensive bilden. Allerdings verlief seine erste Spielzeit bei den Gelsenkirchenern etwas holprig.

Auch interessant: FC Schalke 04: Worst-Case-Szenario eingetroffen – S04-Fans sind stinkwütend

S04-Coach Thomas Reis hält viel von Ibrahima Cisse und vergleicht ihm mit seinem ehemaligen Schützling Armel Bella-Kotchap, den er beim VfL Bochum trainierte und zu einem Nationalspieler machte. Doch sowohl Cisse als auch Kotchap fehle etwas an Professionalität. So hätte sich der ehemalige VfL-Profi einige Disziplinlosigkeiten geleistet.

Cheftrainer Thomas Reis hier mit Ibrahima Cisse. Foto: imago

„Ich ärgere mich selbst, dass ich ihn noch nicht hinbekommen habe. Würdest du das hinbekommen, hättest du einen Spieler, den du entwickeln kannst, der uns gut zu Gesicht stehen würde“, so Reis über Cisse. „Er muss den inneren Schweinehund überwinden“, betonte der Übungsleiter. Der Cheftrainer kennt die Qualitäten des Innenverteidigers.

Gelingt Cisse der Durchbruch?

„Ich bleibe dabei, dass Ibra ein großes Talent ist. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Für mich hat er die besten Voraussetzungen von allen“, erklärte er. Doch dafür muss das Talent sich beweisen. Von Reis wurde er in der vergangenen Saison zur U23 des FC Schalke 04 degradiert. Zuvor hatte er sich noch Hoffnungen auf seinen ersten Profi-Einsatz gemacht.

Mehr News für dich:

Dazu kam es allerdings nicht. Dafür kann es in diesem Jahr endlich so weit sein. In der 2. Liga könnte Reis dem Youngster eine Chance geben, sich zu beweisen. Ob es dazu reicht, wird die Sommervorbereitung zeigen. Dann wird Cisse nämlich wieder mit den Profis trainieren. Zuvor aber ist der 22-Jährige mit Mali bei der U23-Afrika-Meisterschaft in Marokko. S04 wird sich die Spiele des Youngsters ganz genau anschauen.