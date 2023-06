FC Schalke 04: Wende nach Degradierung? ER könnte jetzt richtig wichtig werden

Die Planungen für die kommende Zweitliga-Saison laufen auf Hochtouren. Während einige Stars ihren Abgang schon öffentlich machten, schafften es die Verantwortlichen des FC Schalke 04, einige Spieler für mindestens ein weiteres Jahr zu binden. Dennoch sehen die S04-Bosse noch einige offene Baustellen im Kader.

Eine von diesen Problempositionen beim FC Schalke 04 ist die Innenverteidigung. Derzeit hat man mit Marcin Kaminski und Leo Greiml nur zwei etatmäßige Innenverteidiger. Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Andre Hechelmann suchen derweil nach Neuverstärkungen für diese Position. Dabei könnte auch ein Spieler aus den eigenen Reihen (wieder) interessant werden.

FC Schalke 04: Cisse wieder eine Option?

Ibrahima Cisse ist wohl einer der spannendsten Personalien bei Königsblau. Der 22-Jährige kam letztes Jahr aus der Jugend des KAA Gent und sollte langfristig eine Säule in der S04-Defensive bilden. Sein erstes Jahr lief allerdings alles andere als optimal. Bei den Profis fasste er noch überhaupt nicht Fuß, wurde von Thomas Reis in die U23 degradiert. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm sechs Torbeteiligungen.

Das größte Problem des Defensivmanns sei sein Kopf, erklärte S04-Coach Reis. Cissé fehle noch ein wenig die professionelle Einstellung. Der 49-Jährige vergleicht ihn mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap, den er beim VfL Bochum trainierte, als dieser 18 Jahre alt geworden war. Auch Bella-Kotchap hatte sich einige Disziplinlosigkeiten geleistet. „Ich ärgere mich selbst, dass ich ihn noch nicht hinbekommen habe. Würdest du das hinbekommen, hättest du einen Spieler, den du entwickeln kannst, der uns gut zu Gesicht stehen würde“, so Reis. „Er muss den inneren Schweinehund überwinden“, betonte der Übungsleiter.

Dass Cisse ein enormes Potenzial besitzt, ist unumstritten. Dies ist in den U23-Spielen und den wenigen Testspielen bei den Profis erkennbar. Das sieht auch Thomas Reis so. „Ich bleibe dabei, dass Ibra ein großes Talent ist. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage: Für mich hat er die besten Voraussetzungen von allen“, erklärte er. Eine echte Lobeshymne, die Cisse jedoch nicht viel bringen wird, wenn er nicht an sich und seiner Einstellung arbeitet.

Cisse für U23-Afrika-Cup nominiert

Die Sommervorbereitung wird für den 22-Jährigen enorm wichtig werden. Die wird er in jedem Fall bei den S04-Profis absolvieren. Eine große Möglichkeit, sich für den Zweitligakader von Thomas Reis zu empfehlen. Das große Problem: Er wird große Teile der Saisonvorbereitung verpassen. Er wird mit Mali an der U23-Afrika-Meisterschaft in Marokko teilnehmen. Gruppengegner sind Gabun (25. Juni), Ägypten (28. Juni) und Niger (1. Juli). Ein Weiterkommen ist durchaus möglich, sodass er dann fast bis Saisonstart abgestellt wäre. Das Eröffnungsspiel der zweiten Liga ist für den 28. Juli terminiert.

Doch auch der Afrika-Cup ist eine gute Chance, sich zu zeigen. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Vom Durchbruch bei den Profis bis hin zu einer Leihe ist alles denkbar. Wenn wir zwei Innenverteidiger holen, wäre es vielleicht besser, ihm woanders Spielpraxis zu geben. Deshalb muss man abwarten, wie der Kader aussieht“, verriet Thomas Reis. Die Personalie Ibrahima Cisse bleibt definitiv eine äußerst spannende.