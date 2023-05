FC Schalke 04: Nach Finale Furioso – „Mann der Stunde“ besucht Aufstiegsheld

Diesen Freitagabend am 5. Mai 2023 werden die Fans, die Spieler und die Verantwortlichen des FC Schalke 04 wohl so schnell nicht vergessen. Durch einen Last-Minute-Elfmeter gelang Königsblau tief in der Nachspielzeit doch noch der enorm wichtige Sieg.

Zuständig für den Strafstoß war Marius Bülter. Er behielt die Nerven und traf zum entscheidenden 3:2. Einen Tag nach dem unglaublichen Sieg nahm sich der Siegtorschütze des FC Schalke 04 eine Pause und besuchte einen ehemaligen Teamkollegen.

FC Schalke 04: Aufstiegshelden wieder vereint

Thomas Reis belohnte seine Spieler nach dem Last-Minute-Sieg in Mainz damit, womit Profi-Fußballer wohl mit am liebsten belohnt werden: zwei freien Tagen. Das Team um Marius Bülter muss erst am Montag wieder am Berger Feld erscheinen, um sich auf das schwierige Auswärtsspiel in München vorzubereiten. Während einige wohl mit großer Spannung die Nachmittagsspiele der Bundesliga verfolgten, entschloss sich Bülter zu einem Kurztrip.

Das Ziel: Mailand. Der Siegtorschütze nutzt die beiden freie Tage, um in der italienischen Domstadt von all dem Druck und dem Stress der letzten Tage etwas runterzukommen. Doch ganz ohne Fußball hielt es der 30-Jährige dann doch nicht aus. Er schaute sich das Spiel des AC Mailand an und besuchte in dem Zug auch Ex-Teamkollege Malick Thiaw. Der Aufstiegsheld steht seit dem vergangenen Sommer bei den Rossoneri unter Vertrag.

++ FC Schalke 04: Drei Endspiele um die Klasse – ohne IHN wäre Schalke längst verloren ++

Ein Foto der Beiden gab es selbstverständlich auch. Thiaw postete in seiner Instagram-Story ein Bild mit Bülter. Dazu schrieb der Ex-Schalker „der Mann der Stunde“. Damit spielt Thiaw darauf an, dass Bülter mehr und mehr zur königsblauen Lebensversicherung wird. Der Angreifer kommt auf 12 Scorer in der laufenden Saison. Persönlicher Bestwert! Der Trip lohnte sich auch ergebnistechnisch. Mailand gewann 2:0 gegen den Tabellenzweiten, Lazio Rom, mit 2:0.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans befürchten Bülter-Abgang

Das Wiedersehen der beiden Aufstiegshelden blieb natürlich nicht lange geheim. Sky-Report Dirk große Schlarmann postete die Instragram-Story von Thiaw. Unter dem Post des Journalisten versammelten sich rasch einige S04-Fans. Der Grundtenor der Kommentare: Die Angst, dass Mailand nach Thiaw nun auch Bülter haben möchte. „Bitte geh nicht Bültinho“ oder „Muss man jetzt Angst haben, dass er uns im Sommer in Richtung Mailand verlässt?“, hieß es seitens der Twitter-User.

Weitere News:

Einen solchen Transfer müssten die Schalker wohl nur im Falle des Abstieges befürchten. Bei Klassenerhalt ist ein Verbleib des Top-Scorers nahezu sicher. Trotz der starken Leistungen in den letzten Wochen, wäre es ohnehin fraglich, ob der AC Mailand tatsächlich interessiert wäre. Sein Ex-Teamkollege Thiaw hat es jedoch vorgemacht, wie man den großen Schritt zu einem Champions League-Klub bewältigen kann.