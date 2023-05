FC Schalke 04 jubelt – darauf hat man seit einer Ewigkeit gewartet

Den hochemotionalen Last-Minute-Sieg noch in den Knochen, dürften sowohl die Profis als auch die Fans des FC Schalke 04 am Samstagnachmittag die Bundesliga-Konferenz gespannt verfolgt haben. Um etwa 17:20 Uhr dürfte jene dann gejubelt haben. Denn mit dem Auswärtssieg in Mainz erreichte Blau-Weiß einen großen Erfolg, den es so lange nicht mehr gab.

Aufgrund der ,aus Sicht des FC Schalke 04, durchaus positiven Ergebnisse der Abstiegskonkurrenten springt der Pottklub auf Platz 15. Damit ist man erstmals seit dem achten Spieltag über dem Strich und kann mit breiter Brust in die letzten drei Spiele der Saison gehen.

FC Schalke 04: Vorerst ganz unten raus

Es ist ein Teilerfolg, der ganz Schalke für die letzten drei Spiele ermutigen wird. Mit den Ergebnissen vom Samstagnachmittag springt Königsblau auf Platz 15 und lässt sowohl den VfB Stuttgart, als auch den VfL Bochum und Hertha BSC hinter sich. Dieses Ergebnis war vor einigen Wochen noch außer Reichweite. Das zeigt, wie stark der S04 bisher in der Rückrunde performt.

Bochum verliert in Gladbach, Stuttgart verliert in Berlin – besonders diese beiden Ergebnisse dürften den Schalkern geschmeckt haben. Denn durch die 0:2-Niederlage des Revier-Nachbarn und dem knappen 2:1-Sieg der Hertha gegen den VfB springt Blau-Weiß auf Platz 15. Erstmals seit 23 Spieltagen stehen die Knappen über dem Strich. Seit der bitteren 2:3-Heimspielniederlage gegen den FC Augsburg stand Schalke maximal auf Platz 16.

++ FC Schalke 04: Unbeschreibliche Szenen – das passierte unmittelbar nach Abpfiff im S04-Fanblock ++

Auch wenn sowohl Hoffenheim als auch Augsburg überraschende Dreier einfahren konnte, war der Spieltag für den S04 ein voller Erfolg. Sowohl Hoffenheim als auch Augsburg dürften somit aus dem Gröbsten raus sein. Für Schalke geht es in den kommenden drei Spielen weiterhin um alles. Mit dem FC Bayern, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig hat das Team von Thomas Reis noch drei richtige Brocken vor der Brust. Dennoch dürften die jüngsten Spiele und der aktuelle Tabellenstand einiges an Aufwind verleihen.

Platz Acht in der Rückrunde

Dass Schalke überhaupt nochmal in den Genuss kommen darf, ganz unten raus zu klettern, ist der Verdienst von Thomas Reis und seinem Trainerteam. Sie machten aus eine desaströs auftretenden und total verunsicherten Mannschaft ein Team, das bis zu letzten Sekunde um jeden Punkt fightet und auch spielerische Akzente setzen kann. Nach mageren neun Punkten aus 17 Hinrundenspielen startete S04 eine furiose Aufholjagd, die Königsblau vorerst auf Platz 15 spülte.

Nach 14 Rückrundenpartien können die Knappen starke 21 Punkte verbuchen. Damit ist man in der Rückrundentabelle auf Platz acht. Eine Wahnsinnsserie, die Thomas Reis und seine Mannschaft dort hinlegen. Hätte man in der Hinrunde nur annähernd so gespielt, wie man es in der Rückrunde nahezu konstant tut, wäre man wohl schon unten raus.

Weitere News:

Trotz dieser bitteren Erkenntnis dürfte man den Moment auf Schalke dennoch sehr genießen. Man hat es dank starker Leistungen in der Rückrunde geschafft, wieder an den Klassenerhalt glauben zu können und dürfen. Nach der Hinserie war daran nicht mehr zu glauben. In den verbleibenden drei Partien geht es nun darum, den hart erkämpften 15. Platz zu verteidigen und die furiose Aufholjagd mit einem positiven Ende abzuschließen.