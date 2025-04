Schalke 04 verkündet wichtige Nachricht – sie lässt die S04-Fans hoffen

Ein großes Thema, das sich durch die gesamte Saison zieht, sind die Verletzungen bei Schalke 04. Immer wieder fallen wichtige Spieler aus, immer wieder muss S04-Coach Kees van Wonderen auf (potenzielle) Stammspieler verzichten.

Im Laufe der Rückrunde mussten einige Akteure kürzertreten. Zuletzt hatte es Mittelfeldallrounder Janik Bachmann und Angreifer Christopher Antwi-Adjei erwischt. Jetzt gibt es für Schalke 04 gute Nachrichten rund um dieses Duo.

Schalke 04: Blau-Weißes Lazarett lichtet sich

Seit Jahren hat der FC Schalke 04 große Probleme mit Verletzungen – auch in dieser Saison sind immer wieder wichtige Spieler ausgefallen. Ob Taylan Bulut, Ron Schallenberg, Moussa Sylla oder zuletzt Loris Karius – van Wonderen standen immer wichtiger Akteure nicht zur Verfügung.

Vor dem Spiel gegen den Hamburger SV (Samstag, 19. April, 20.30 Uhr) gibt es nun jedoch gute Nachrichten: Die Verletztenliste des Pottklubs wird immer kürzer. Wie Königsblau am Mittwoch (16. April) bekannt gegeben hat, sind sowohl Bachmann als auch Antwi-Adjei zurück im Teamtraining.

Bachmann fiel zuletzt wegen einer Wadenprellung aus und verpasste die Spiele gegen Ulm (2:1) und in Regensburg (0:2). Antwi-Adjei hat seine Oberschenkelblessur auskuriert, auch er fehlte gegen die Kellerkinder.

S04-Quartett weiterhin nicht dabei

Somit hat van Wonderen mit Blick auf den Saisonendspurt – Stand jetzt – fast den gesamten Kader zur Verfügung. Nur Aris Bayindir (Oberschenkelverletzung), Loris Karius (Wadenverletzung), Luca Podlech (Knie-Operation) und Zaid Tchibara (OP nach Kreuzbandriss) sind weiterhin keine Option. Bis auf Bayindir werden alle drei Akteure diese Saison nicht mehr auf dem Platz stehen.

Der (fast) volle Kader ist einer der wenigen Aspekte, die den Schalke-Fans in der aktuellen Situation Hoffnung machen können. Nach der peinlichen Pleite in Regensburg ist die Stimmung am Berger Feld einmal mehr gekippt. Dazu warten in den letzten fünf Spielen fünf absolute Top-Gegner. Man dürfte dem Saisonende entgegenfiebern.