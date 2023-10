Amine Harit: Ex-Schalke-Star im siebten Himmel – auf DIESEN Moment hat er lange gewartet

Die vergangenen Monate waren für Amine Harit nicht wirklich einfach. Aufgrund einer schweren Knieverletzung, die er sich wenige Tage vor der WM in Kater zugezogen hatten, verpasste er das Groß-Event mit Marokko und die gesamte Rückrunde bei Marseille.

Seit einigen Wochen ist der Ex-S04-Star nun wieder voll dabei und dreht so richtig auf. Bei seinem Klub hat Amine Harit sich wieder in die erste Garde gespielt und unter anderem den Spieler-des-Monats-Preis für September bekommen. Nun liefert er auch für sein Land wieder ab.

Amine Harit trifft erstmals für Marokko

18 Länderspiele hat der ehemalige Schalke-Profi bisher zu verzeichnen. Sein Debüt feierte er vor fast genau sechs Jahren im Oktober 2017 – als er noch das Trikot von Königsblau trug. In den 18 Spielen für Marokko kommt er bisher auf fünf Torbeteiligungen. Einen eigenen Treffer konnte er noch nicht erzielen.

Bis zum 19. Länderspiel, dem Afrika-Cup-Quali-Spiel gegen Liberia (3:0), in dem er endlich sein erstes Länderspieltor bejubeln durfte. Kurz vor der Pause erlöste er seine Mannschaft mit dem Führungstreffer und brachte sein Team so auf die Siegerstraße.

++ FC Schalke 04: Hammer-Leistungen nach Comeback – jetzt bekommt ein Ex-S04-Star den verdienten Lohn ++

Das lange Warten auf sein erstes Tor für Marokko hat nun also ein Ende. Für die kommenden Aufgaben mit Marseille und Marokko dürfte dies weiter Selbstvertrauen geben. Nach den harten Monaten nach seiner Verletzung bekommt Harit nun also wieder so richtig Aufwind.

Afrika-Cup-Quali trotz Heim-Turnier

Mit dem 3:0-Sieg gegen Liberia hat Marokko das Quali-Turnier auf Platz eins der Gruppe K abgeschlossen. Somit hat sich das Team um Harit vor Südafrika für den Afrika Cup 2025 qualifiziert. Besonders kurios dabei: Das Turnier findet in Marokko statt. Eigentlich sollte der Afrika Cup 2025 in Guinea stattfinden. Doch der Afrikanische Fußballverband hat dem Land aufgrund der fehlenden Infrastruktur die Austragung entzogen.

Mehr News:

Vor wenigen Wochen wurde erst bekanntgeben, dass Marokko für Guinea einspringen wird. So mussten sich Harit und Co. trotz Austragung im eigenen Land für das Turnier in zwei Jahren qualifizieren. Um Terminkonflikte mit europäischen Klubsaisons zu reduzieren, wird das Turnier voraussichtlich im Juni und Juli stattfinden, nachdem es seit der 2019 auf das Januar-Fenster verschoben worden war.