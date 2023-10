FC Schalke 04: Comeback rückt näher – erstes großes Problem für Geraerts steht bevor

Die Länderspielpause neigt sich langsam aber sich dem Ende entgegen und für den FC Schalke 04 geht der Liga-Alltag weiter. Nach dem mehr als nur verkorkstem Saisonstart wollen die Königsblauen am Sonntag (22. Oktober) beim Karlsruher SC die Trendwende einleiten.

Dabei könnte es auch zu einem Comeback beim FC Schalke 04 kommen – und das ausgerechnet zur Pflichtspielpremiere von Karel Geraerts. Der neue S04-Trainer steht schon vor dem ersten großen Problem. Wie wird der Belgier entscheiden?

FC Schalke 04: Comeback rückt näher

Noch kein Spiel für den FC Schalke 04 in dieser Saison absolviert und dennoch stand Ralf Fährmann in den vergangenen Wochen und Monaten in den Schlagzeilen. Der Torhüter forderte einen Stammplatz, sein Berater schaltete sich sogar öffentlich ein. Es folgte eine Suspendierung und anschließend setzte eine Verletzung den Torwart außer Gefecht.

Auch interessant: FC Schalke 04: Wie auf ihn zugeschnitten – wird er der große Gewinner des Trainerwechsels?

In der laufenden Saison musste Fährmann dann mit ansehen, wie gleich drei Keeper im Kasten der Schalker standen: Marius Müller, Michael Langer und Justin Heekeren. Müller wurde zum Stammtorwart ernannt, verletzte sich dann allerdings schwer. Langer übernahm für drei Spiele, dann durfte Youngster Heekeren gegen Hertha (1:2) ran und konnte überzeugen.

Jetzt ist Fährmann nach seiner Verletzung wieder zurück im Training und die Frage, die sich alle Fans stellen, lautet: Wen stellt Neu-Coach Karel Geraerts gegen den Karlsruher SC am Sonntag ins Tor?

Wer darf gegen Karlsruhe ins Tor?

Für Fährmann wäre es das erste Pflichtspiel seit dem 34. Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison, als der FC Schalke 04 mit einer Niederlage bei RB Leipzig den Gang in die 2. Bundesliga antreten musste. Allerdings gab es zuletzt viele lobende Worte für Heekeren. „Ich bin fest davon überzeugt, dass ihm die Zukunft gehört“, sagte Interimstrainer Matthias Kreutzer.

Mehr News für dich:

Nun aber ist Geraerts neuer Chef auf Schalke. Gegen den KSC steht für Königsblau viel auf dem Spiel. Mit dem neuen Trainer sollen endlich wieder Erfolgserlebnisse her. Dafür muss aber auch ein guter und sicherer Torwart im Kasten stehen. Ob es Heekeren, Fährmann oder gar Langer sein wird, zeigt sich dann rund eine Stunde vor dem Anpfiff am Sonntag.