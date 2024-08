FC Schalke 04: Brisant! Ex-Star kehrt nach Gelsenkirchen zurück

Der FC Schalke 04 hat in seiner Vereinsgeschichte immer mal wieder große Namen aus seiner Knappenschmiede hervorgebracht. Sie alle kehrten dem Revierklub jedoch irgendwann den Rücken zu, um anderweitig nach Größerem zu streben.

Inzwischen ist der FC Schalke 04 in der zweiten Bundesliga angekommen – das ist bekannt. Von großen Stars ist schon lange keine Rede mehr. Und doch könnte es schon bald zu einem Wiedersehen mit einem Ex-Star machen – alle Fans dürften ganz genau hinschauen!

FC Schalke 04: Manuel Neuer kehrt mit Bayern zurück

Schachtar Donezk wird in dieser Champions-League-Saison seine Heimspiele in der Schalker Veltins-Arena austragen. Seit Donnerstag (29. August) ist nun auch klar: Ein alter Bekannter kommt zurück in sein einstiges Zuhause. Denn Manuel Neuer trifft mit dem FC Bayern München in der neuen CL-Ligaphase auf Donezk. Der ukrainische Klub kann aufgrund des russischen Angriffskrieges seine Heimspiele nicht mehr in der eigenen Donbass Arena austragen können.

Auch interessant: Ex-S04-Profi Latza sorgt für Überraschung – plötzlich steht er HIER auf dem Platz

Das Ergebnis der Auslosung kommentierte Neuer selbst wie folgt: „Mit Donezk haben wir ein Team, das schon jahrelang in der Champions League dabei ist. Das Spiel wird in Gelsenkirchen stattfinden, das ist für mich natürlich ein Heimspiel und sehr besonders“, so Neuer auf der Münchener Vereins. Ob sich die Schalker Anhänger genauso über die Ankunft ihres ehemaligen Torhüters freuen?

Schalke kassiert Millionenbetrag

Die Bosse des FC Schalke 04 dürfen sich jedenfalls über einen Geldregen freuen. Denn die mindestens vier Heimspiele, die Donezk in der Champions League in der Veltins-Arena austragen wird, bringen dem Verein rund zwei Millionen Euro ein. Eine ähnliche Summe hat man bereits bei der EM 2024 erhalten, wo ebenfalls vier Spiele auf Schalke stattfanden.

Abgesehen von der Partie gegen Bayern München lesen sich die übrigen Begegnungen von Schachtar Donezk in der Champions League weniger spektakulär. In den Spielen gegen Atalanta Bergamo, Young Boys Bern sowie Stade Brest wird man auf Schalke nicht unbedingt die ganz großen Stars zu sehen bekommen.