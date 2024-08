Ex-S04-Profi Latza sorgt für Überraschung – plötzlich steht er HIER auf dem Platz

Der FC Schalke 04 trennte sich zum Ende der vergangenen Saison von einigen Spielern. Vielen werden die S04-Fans wohl kaum hinterhertrauern. Bei Danny Latza und Simon Terodde sieht das jedoch etwas anders aus.

Im letzten Heimspiel gegen Hansa Rostock wurden beide Spieler von der Nordkurve gefeiert. Während Terodde schnell klarmachte, dass seine Karriere vorbei sei, ließ Latza seine Zukunft bis zuletzt offen. Nun hat er ein neues Team gefunden!

FC Schalke 04: Latza nun in Icon League unterwegs

Wie das Icon-League-Team „The Pack“ am Donnerstag (29. August) bekanntgab, wird Danny Latza in der kommenden Saison zur Mannschaft stoßen. Die Icon League ist eine neue Hobbyliga, die von Toni Kroos und YouTuber Elias Nerlich gegründet wurde. Am 1. September startet sie in ihre Premierensaison.

Alle Teams der Icon League werden dabei von Ex-Fußballern oder Prominenten geführt. Neben Alphonso Davies, Franck Ribery oder Antonio Rüdiger reiht sich auch Simon Terodde in die Reihe der Teambesitzer ein. Nun hat der Ex-Schalke-Stürmer zusammen mit Kommentator Wolff Fuss Danny Latza verpflichtet. Für den 34-Jährigen könnte das vor allem eins bedeuten.

Latza vor Karriereende?

Denn das Engagement in der Icon League von Danny Latza könnte gleichzeitig sein Karriereende im Profifußball bedeuten. Sollte der ehemalige Schalker die ganze Icon-League-Saison im Team „The Pack“ mitspielen, erscheint ein Comeback im professionellen Fußball unwahrscheinlich.

Zudem gibt es — Stand jetzt – keine Berichte über etwaiges Interesse am zentralen Mittelfeldspieler. Jedoch steht auch fest: Sein Karriereende hat Latza selbst noch nicht verkündet. Es bleibt also abzuwarten, welche Entscheidung der gebürtige Gelsenkirchener treffen wird.