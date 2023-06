FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! ER verlässt Königsblau endgültig

Beim FC Schalke 04 hatte er keine Chance mehr bekommen, nun wird Nassim Boujellab eine neue Herausforderung suchen. Die Chance dafür ist jetzt auch direkt da. Der 24-Jährige wird S04 verlassen und schließt sich mit sofortiger Wirkung einem Drittligisten an.

Genauer gesagt geht es für das einstige Talent des FC Schalke 04 zu Arminia Bielefeld. Zur Vertragslänge macht der Zweitliga-Absteiger keine Angaben.

FC Schalke 04: Abgang steht fest

Weil der Vertrag von Nassim Boujellab sowieso zum 30. Juni abgelaufen wäre, muss Arminia Bielefeld keine Ablöse an den FC Schalke 04 zahlen. Der Mittelfeldspieler und Königsblau gehen nun endgültig getrennte Wege.

„Mit Nassim haben wir einen Spieler für uns gewonnen, der schon in jungen Jahren seine Qualitäten auf dem Spielfeld unter Beweis gestellt hat“, freut sich Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport und fügt hinzu: „Er kann unser Spiel aus dem Zentrum heraus mit seiner Dynamik, Übersicht und Kreativität gestalten und immer wieder Impulse setzen. Wir sind überzeugt, dass wir wieder eine positive Entwicklung bei Nassim entfachen können und wir gemeinsam viel Freude haben werden.“

Cheftrainer Mitch Kniat sagt über das einstige S04-Talent: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Nassim. Bei uns wird er eine Umgebung vorfinden, in der er sich wohlfühlt und bei der jeden Tag Leistungs- und Einsatzbereitschaft gefordert ist. Er hat uns in den Gesprächen vermittelt, dass er genau dieses benötigt.“

Keine Chance bei S04

Boujellab, der nach seiner Leihe in Finnland keine Chance mehr beim FC Schalke 04 hat, kann es ebenfalls kaum abwarten, bei den Bielefeldern einen Neuanfang zu starten: „Nach den Gesprächen mit Mitch und Michael musste ich nicht mehr lange überlegen. Sie haben mir den eingeschlagenen Weg der Arminia aufgezeigt und meine Rolle in dieser spannenden Herausforderung transparent skizziert. Damit kann ich mich voll und ganz identifizieren und ich freue mich, direkt mit den neuen Kollegen zu starten.“

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wurde die Arminia direkt in die 3. Liga runtergereicht. Dort kann Boujellab dann zeigen, was wirklich in ihm steckt. Bei den Gelsenkirchenern hatte er diese Chance nicht so oft bekommen, weshalb er nach dem Bundesliga-Abstieg des S04 zum FC Ingolstadt und zum finnischen Fußballklubs HJK verliehen wurde.