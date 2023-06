Mit der Verpflichtung von Pierre-Michel Lasogga hat der FC Schalke 04 für mächtig Aufregung gesorgt. Der 31-Jährige kehrt nach 17 Jahren zu seinem Jugendverein zurück und läuft künftig für die 2. Mannschaft der Königsblauen auf.

Die Fans des FC Schalke 04 stellen sich jetzt natürlich die Frage: Wird Lasogga auch ein Thema für die Profis? Der Stürmer selbst hat jetzt eine klare Antwort gegeben.

FC Schalke 04: DAS ist Lasoggas Plan

Ob Lasogga von Einsatzzeiten bei den Profis träumt? „Überhaupt nicht. In den Gesprächen mit Mathias Schober und dem Trainerteam um Jakob Fimpel ging es einzig und allein darum, die U23 als Führungsspieler zu unterstützen. Das ist eine sehr spannende und reizvolle Aufgabe, wie ich finde. Alles andere ist nebensächlich“, betonte er jetzt im Gespräch mit dem „kicker“.

Er habe schon jetzt großen Spaß daran, die Talente bei ihrer Weiterentwicklung zu begleiten. Die Jungs seien sehr wissbegierig und lernwillig. Lasogga soll nach dem Abgang von Rufat Dadashov die Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen und den jungen Spielern weiterhelfen.

Er selbst kündigte in seiner Vorstellung an: „Mit der Rückkehr in meine Heimat und dem Wechsel nach Gelsenkirchen möchte ich auch die Weichen für ein Leben nach dem Fußball stellen.“ Was er damit meint, erklärte er nun auch: „Ich habe angepeilt, dass ich meine ersten Trainerlizenzen in Angriff nehme. Bei Schalke gibt es viele Möglichkeiten, erste Erfahrungen als Coach zu sammeln.“

„Mein Bauchgefühl war einfach von Anfang an gut“

Lange überlegen musste er nach dem Angebot des FC Schalke 04 nicht: „Als ich die Offerte von Schalke vorliegen hatte, wusste ich direkt: Darauf habe ich mehr Bock als auf die 3. Liga. Mein Bauchgefühl war einfach von Anfang an gut“, so Lasogga im „kicker“-Interview.

Von 2019 bis 2022 kickte Lasogga für Al-Arabi SC und Al-Khor SC in Katar. Zuletzt war er ein Jahr vereinslos und hielt sich beim VfB Lübeck fit. Beim FC Schalke 04 hat er nun seine neue alte Heimat gefunden.