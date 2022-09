FC Schalke 04 plant für Horrorszenario! Besonders für S04-Mitarbeiter wäre das bitter

Nach dem Wiederaufstieg gibt es beim FC Schalke 04 nur ein Ziel: Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.

Doch wie bei jedem anderen Klub werden auch beim FC Schalke 04 alle möglichen Szenarien geplant. Vor allem für die S04-Mitarbeiter wäre beispielsweise ein Abstieg sehr bitter.

FC Schalke 04 plant für Horrorszenario!

Bei den Knappen haben die Verantwortlichen aus der Katastrophen-Saison 2021 gelernt. Der Abstieg in die 2. Bundesliga hatte den Revierklub kalt erwischt. Dabei waren vor allem die Spielergehälter sehr hoch. Es musste ein radikaler Umbau her, den Sportdirektor Rouven Schröder souverän meisterte.

Jetzt ist S04 wieder in der Bundesliga und der Klassenerhalt soll gelingen. Doch bei den Königsblauen stellt man sich auch schon auf ein Horrorszenario ein. Was ist, wenn Schalke absteigt?

Die „Bild“ hat jetzt veröffentlicht, welche Regelungen eintreffen, falls der Traditionsklub erneut den Gang in die Zweite Liga antreten muss.

S04-Mitarbeiter verzichten dann auf Gehalt

Vor allem Angestellte werden im Falle des Misserfolgs darunter leiden. Der Verein „soll an dieser Stelle dem Beispiel anderer Klubs folgend, in einem erneuten Abstiegsfall gewappnet sein, in dem durch den freiwilligen Gehaltsverzicht eine automatische Kostensenkung eintritt“, teilten die Verantwortlichen mit.

Wer zwischen 3.500 und 5.000 Euro im Monat verdient, muss auf fünf Prozent seines Gehaltes verzichten. Zwischen 5.001 und 7.000 Euro sind es 7,5 Prozent. Wer zwischen 7.001 bis 10.000 Euro verdient, verliert zehn Prozent und 12,5 Prozent sind es bei denjenigen, die 10.001 bis 15.000 Euro verdienen. Wer mehr als 15.000 Euro erhält, muss sich auf eine Reduzierung von 15 Prozent einstellen.

Aber bei einem Verbleib in der Bundesliga dürfen sich die Angestellten freuen. Dabei würden sie ein halbes Monatsgehalt überwiesen bekommen. Sogar ein ganzes Monatsgehalt landet auf dem Konto, sollte Schalke 04 die Deutsche Meisterschaft erringen, den DFB-Pokal oder die Champions League gewinnen. Auch im Falle eines Bundesligaaufstiegs bekämen die Mitarbeitenden ein Extra-Monatsgehalt.