FC Schalke 04: Ex-S04-Profi solidarisiert sich mit Frauen – jetzt droht ihm der Knast

Seit Tagen herrscht in Iran Ausnahmezustand. Ausgelöst wurde dieser durch den gewaltsamen Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Und mittendrin ist jetzt ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04.

Der Ex-Fußballer Ali Karimi wurde 2011 von Felix Magath zum FC Schalke 04 gelotst. Weil der Iraner sich in seinem Heimatland seit Beginn der Demonstrationen offensiv hinter die Proteste stellt, drohen ihm nun harte Konsequenzen.

FC Schalke 04: Ex-Profi Karimi solidarisiert sich mit Frauen

Was war passiert? Die 22-Jährige Mahsa Amini wurde von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Es ist nicht klar, was danach mit ihr geschah. Sie fiel anschließend ins Koma und starb am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus.

Kritiker werfen der Polizei Gewalt vor. Die wiederum weist die Vorwürfe zurück. Deshalb gibt es seit Tagen Demonstrationen im ganzen Land.

Ali Karimi, der zu einen der großen Fußball-Ikonen des Landes gehört, stellt sich seit Beginn offensiv hinter die Proteste gegen das Mullah-Regime und Polizeigewalt. In den sozialen Medien postete er vor einigen Tagen viele Videos, in denen er die brutalen Angriffe der iranischen Machthaber gegen das eigene Volk kritisiert.

Haus von Karimi konfisziert – Knast droht

Dafür drohen dem ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 jetzt Konsequenzen. Denn laut der ARD-Journalistin Natalie Amiri soll das Haus von Karimi von iranischen Behörden konfisziert worden sein.

Auf Twitter postete Amiri ein Foto, die die Eingangstür des Hauses zeigt. Davor befinden sich zwei Tafeln. Es ist davon auszugehen, dass beides Bekundungstafeln sind. Am Mittwoch (28. September) meldete sich Karimi dann selbst zu Wort und machte Andeutungen: „Ein Haus ohne Boden ist wertlos. Nehmt es.“ Damit soll er zum Ausdruck bringen, dass der Iran so keinen Wert habe.

Karimi wechselte 2011 zum FC Schalke 04. Der damalige Trainer Felix Magath lotste den Iraner, den er noch aus seiner Zeit beim Rekordmeister Bayern München kannte, zu den Königsblauen. Nur ein Bundesligaspiel absolvierte Karimi für S04.