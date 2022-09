FC Schalke 04: Neuzugang packt über S04-Wechsel aus – „Schon vor Aufstieg“

Er gilt beim FC Schalke 04 als einer der größten Glücksgriffe des Transfersommers. Als einer von 14 Spielern fand Tom Krauß seinen Weg ins Ruhrgebiet. Seitdem ist er unverzichtbar für die Mannschaft von Frank Kramer.

Obwohl der FC Schalke 04 Tom Krauß nur ausgeliehen hat, stehen die Chancen auf einen langfristigen Verbleib sehr gut. Jetzt packt der Mittelfeldspieler über den Ablauf seines Knappen-Wechsels aus.

FC Schalke 04 war schon länger an Krauß dran

Wie er gegenüber der „Sport Bild“ enthüllt, gab es bereits erste Kontakte, bevor der Schalker Aufstieg feststand. Letzte Saison war Krauß von RB Leipzig an den 1. FC Nürnberg verliehen. Für seinen weiteren Karriereweg hatte er jedoch einen klaren Plan.

„Für mich war aber ganz klar: Ich möchte in der Bundesliga spielen“, verrät der 21-Jährige über den Zeitpunkt, als S04 erstmals den Kontakt suchte. Zum großen Glück für die Knappen gelang der Aufstieg letztlich – und der Krauß-Transfer kam ins Rollen.

ER spielte eine Rolle beim Krauß-Deal

Eine Rolle spielte dabei auch Florian Flick, den Krauß schon vorher aus der U21-Nationalmannschaft kannte. „Wir haben uns einige Wochen vor seinem Wechsel zu Schalke bei der U21-Nationalmannschaft kennengelernt. Und natürlich habe ich ihm da gesagt, dass er super zu Schalke passen würde“, verrät Flick der Zeitung seine Einflussnahme.

Krauß und Flick halten bei S04 das Mittelfeld zusammen. Foto: IMAGO / osnapix

Passenderweise ist Krauß bereits seit Kindheitstagen Anhänger von Königsblau. Früher verfolgte er die Spiele mit seinem Opa. Umso mehr werden sich alle Fans wünschen, dass Schalke in der Bundesliga bleibt – dann greift nämlich eine Kaufpflicht.

FC Schalke 04: Krauß und Flick im Mittelfeld vereint

Mittlerweile dürfen die beiden Kumpels Krauß und Flick sogar nebeneinander für ihren Klub auflaufen. Während Krauß ohnehin seit der ersten Minute gesetzt ist, stand Flick seit dem Spiel in Stuttgart immer an seiner Seite.

Dass sich daran in Zukunft etwas ändert, ist derzeit nicht abzusehen. Trainer Frank Kramer weiß sein Duo zu schätzen. Am Wochenende trifft Schalke in der heimischen Veltins-Arena auf den FC Augsburg.